Comida asiática en Bogotá gana reconocimiento en ranking de TripAdvisor

Un restaurante ubicado en Bogotá fue incluido en el listado global de “gemas escondidas” de los Traveler’s Choice Awards de TripAdvisor, reconocimiento que reúne establecimientos destacados a partir de las reseñas y puntuaciones realizadas por usuarios de la plataforma turística.

Se trata de Kinjo, un restaurante ubicado en el sector de Prado Veraniego, en el norte de la capital colombiana, que logró entrar al ranking internacional publicado por TripAdvisor y alcanzó el puesto 24 dentro de la categoría.

Los Traveler’s Choice Awards son entregados anualmente por la plataforma con base en la experiencia reportada por viajeros y visitantes de diferentes países. El listado de “gemas escondidas” destaca restaurantes y lugares que, aunque no siempre hacen parte de los circuitos turísticos más conocidos, reciben una alta valoración por parte del público.

Cocina asiática con sabores latinoamericanos

El restaurante abrió sus puertas en 2020 y maneja una propuesta enfocada en la mezcla de distintas cocinas asiáticas con ingredientes y referencias latinoamericanas. En su menú aparecen influencias de la gastronomía japonesa, coreana, china y del sudeste asiático, junto con sabores inspirados en países como Colombia, México, Perú y Cuba.

Dentro de la oferta gastronómica se encuentran platos como sushi, baos taiwaneses, bibimbap coreano y preparaciones al estilo robatayaki, técnica japonesa de cocción sobre brasas de carbón. Algunas recetas incluyen ingredientes poco comunes en este tipo de cocina, como cortes de res o combinaciones con salsas latinoamericanas.

La aparición del restaurante en el listado de TripAdvisor también refleja el crecimiento de propuestas gastronómicas de fusión en Bogotá durante los últimos años.

Sectores que tradicionalmente no eran reconocidos por su oferta culinaria comenzaron a recibir restaurantes enfocados en cocina internacional, especialmente en zonas residenciales y comerciales fuera de los corredores gastronómicos tradicionales de la ciudad.

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Actualmente, la capital concentra una amplia variedad de propuestas culinarias que combinan técnicas, ingredientes y referencias culturales de distintos países, tendencia que ha ganado visibilidad a través de plataformas digitales y aplicaciones de turismo y reseñas.