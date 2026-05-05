Volcamiento de bus alimentador deja heridos y bloqueo en el norte del Valle de Aburrá

Las autoridades viales y organismos de rescate atienden una grave contingencia registrada en la autopista Norte del Valle de Aburrá, en el tramo que conecta Girardota con Barbosa.

En las últimas horas, un bus alimentador del sistema Metro sufrió un fuerte volcamiento, dejando 21 pasajeros lesionados y un importante bloqueo en este corredor vial.

El siniestro en la autopista Norte

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo perdió el control pocos metros después de pasar el puente principal de Girardota y terminó volcado sobre la calzada. El accidente generó un cierre parcial de la vía, afectando la movilidad hacia el municipio de Barbosa y provocando largas filas de vehículos en la zona.

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Atención de los heridos y traslado a hospitales

Unidades de ambulancias y cuerpos de Bomberos de municipios cercanos acudieron al lugar para coordinar el traslado de los lesionados hacia centros asistenciales.

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Las víctimas presentan heridas y contusiones de diversa consideración, mientras las autoridades trabajan en la remoción del bus y en la normalización del tránsito en este importante corredor vial del norte del Valle de Aburrá.