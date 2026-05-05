CANAL RCN
Colombia

Volcamiento de bus alimentador deja heridos y bloqueo en el norte del Valle de Aburrá

Unidades de ambulancias y cuerpos de Bomberos de municipios cercanos acudieron al lugar para coordinar el traslado de los lesionados.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades viales y organismos de rescate atienden una grave contingencia registrada en la autopista Norte del Valle de Aburrá, en el tramo que conecta Girardota con Barbosa.

Indignación en Medellín: empleada de hotel fue brutalmente agredida por huésped
RELACIONADO

Indignación en Medellín: empleada de hotel fue brutalmente agredida por huésped

En las últimas horas, un bus alimentador del sistema Metro sufrió un fuerte volcamiento, dejando 21 pasajeros lesionados y un importante bloqueo en este corredor vial.

El siniestro en la autopista Norte

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo perdió el control pocos metros después de pasar el puente principal de Girardota y terminó volcado sobre la calzada. El accidente generó un cierre parcial de la vía, afectando la movilidad hacia el municipio de Barbosa y provocando largas filas de vehículos en la zona.

Conmoción en Caucasia por la extraña desaparición del joven estudiante Gabriel Herazo
RELACIONADO

Conmoción en Caucasia por la extraña desaparición del joven estudiante Gabriel Herazo

Atención de los heridos y traslado a hospitales

Unidades de ambulancias y cuerpos de Bomberos de municipios cercanos acudieron al lugar para coordinar el traslado de los lesionados hacia centros asistenciales.

Procuraduría abre investigación contra el director de la cárcel La Paz de Itagüí
RELACIONADO

Procuraduría abre investigación contra el director de la cárcel La Paz de Itagüí

Las víctimas presentan heridas y contusiones de diversa consideración, mientras las autoridades trabajan en la remoción del bus y en la normalización del tránsito en este importante corredor vial del norte del Valle de Aburrá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Soacha

Importante: Bogotá tendrá nueva conexión vial con Soacha tras firma de acuerdos con comunidad Muisca

Armando Benedetti

Desde la campaña de Abelardo De La Espriella piden suspender a Armando Benedetti: vea las razones

Armando Benedetti

Procuraduría citó a la magistrada Cristina Lombana por el caso Benedetti en el que la llamó “loca demente”

Otras Noticias

Liga BetPlay

Así se jugarán los cuartos de final del fútbol colombiano: programación oficial

Dimayor confirmó programación de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.

Brasil

Adolescente abre fuego en escuela de Brasil: dos muertas y varios heridos

El menor ingresó al Instituto São José, donde estudia, y disparó en un corredor que conduce a la dirección.

Yeison Jiménez

Equipo de Yeison Jiménez inició acciones legales por fraude y suplantación de su marca

Comercio

Industria de asistencias en Colombia evoluciona con tecnología y nuevos modelos de atención

Bogotá

Clínica Medical cierra sedes en Bogotá por millonarias deudas: esto dijo el gerente