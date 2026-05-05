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Así se jugarán los cuartos de final del fútbol colombiano: programación oficial

Dimayor confirmó programación de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.

Liga BetPlay cuadrangulares
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:52 p. m.
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Los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 ya tienen fechas y horarios. Estos partidos fueron confirmados por la Dimayor tras el cierre de la fase del todos contra todos. Ocho equipos avanzaron a los playoffs y ya conocen la programación de los partidos de ida y vuelta.

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La serie arrancará el 9 de mayo y se definirá entre el 12 y 13 del mismo mes.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 se disputarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, con cuatro enfrentamientos clave.

La jornada iniciará con el duelo entre Inter de Bogotá y Atlético Nacional el 9 de mayo a las 4:00 p.m.

Ese mismo día, Deportes Tolima recibirá a Deportivo Pasto a las 6:10 p.m., mientras que América de Cali enfrentará a Independiente Santa Fe a las 8:20 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

El domingo 10 de mayo se cerrará la ida con el partido entre Once Caldas y Junior de Barranquilla a las 6:10 p.m. en el estadio Palogrande.

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Esta fase se jugará bajo el nuevo formato de eliminación directa, sin cuadrangulares, lo que aumenta la exigencia en cada llave.

¿Cuándo son los partidos de vuelta y cómo quedan las llaves?

Los encuentros de vuelta se disputarán entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, donde se definirán los semifinalistas.

Atlético Nacional recibirá a Inter de Bogotá el 12 de mayo a las 6:20 p.m. en el Atanasio Girardot. Ese mismo día, Independiente Santa Fe enfrentará a América de Cali a las 8:30 p.m. en El Campín.

Para el 13 de mayo, Deportivo Pasto jugará en casa ante Deportes Tolima a las 6:00 p.m., mientras que Junior de Barranquilla cerrará la serie frente a Once Caldas a las 8:15 p.m. en el estadio Romelio Martínez.

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En cuanto a las llaves, el ganador entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá se enfrentará al vencedor de Pasto vs. Tolima. En la otra parte del cuadro, el clasificado entre América y Santa Fe jugará contra quien avance entre Junior y Once Caldas.

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