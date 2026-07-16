Mañana Express miércoles 16 de julio de 2026

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  • Una niña resultó herida por un disparo mientras se encontraba en su colegio. Un compañero de clase fue quien accionó el arma.
  • Una mujer que había sido secuestrada logró regresar con su familia gracias a un caballo prestado por la comunidad.
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