Mañana Express miércoles 16 de julio de 2026
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Noticias RCN
julio 16 de 2026
10:56 a. m.
10:56 a. m.
- Es devastador el panorama tras el ataque terrorista contra la subestación de Policía de Arauca. Los testimonios de los policías sobrevivientes son desgarradores.
- Una niña resultó herida por un disparo mientras se encontraba en su colegio. Un compañero de clase fue quien accionó el arma.
- Una mujer que había sido secuestrada logró regresar con su familia gracias a un caballo prestado por la comunidad.