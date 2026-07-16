Reino Unido pide a la FIFA investigar pancarta de Argentina sobre Malvinas

El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, exigió este jueves a la FIFA abrir una investigación sobre el comportamiento de los futbolistas argentinos, quienes desplegaron una pancarta con la frase “Las Malvinas son Argentinas” tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial disputada en Atlanta.

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Kyle declaró a la BBC que la política debe estar separada del fútbol y pidió una indagación “exhaustiva” del incidente. “Ahora es un asunto que corresponde a la FIFA. Esperamos que lleve a cabo una investigación sobre este asunto”, afirmó.

Respaldo del Gobierno británico

Las palabras del ministro fueron respaldadas por un portavoz del primer ministro Keir Starmer, quien reiteró la posición histórica del Reino Unido sobre el archipiélago. “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son”, señaló Downing Street.

El vocero añadió que la autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas y que el compromiso británico “nunca vacilará”. También subrayó que cualquier medida sobre el caso corresponde exclusivamente a la FIFA.

Un símbolo de una disputa histórica

La pancarta fue colocada sobre el césped por Giovani Lo Celso tras el pitido final, en referencia a la disputa territorial que desembocó en la guerra de 1982, donde murieron 649 argentinos y 255 británicos en 74 días de enfrentamientos.

Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas desde entonces. El episodio revive recuerdos de duelos futbolísticos cargados de simbolismo, como el partido de cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona anotó el célebre gol de “la mano de Dios” y “El gol del Siglo” frente a Inglaterra.

Con este nuevo incidente, la tensión política vuelve a cruzarse con la pasión futbolística en un escenario mundialista.