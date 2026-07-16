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Caída masiva en el Tour de Francia dejó afectado a un colombiano: así se vivió el duro momento

Fernando Gaviria fue el máximo afectado en los kilómetros finales.

Mateo Alfonso Rey

julio 16 de 2026
10:36 a. m.
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La duodécima etapa del Tour de Francia 2026, disputada este jueves con meta en Chalon-sur-Saône, se vio empañada por una masiva caída en los metros finales del trayecto. El accidente colectivo fracturó el pelotón y arruinó las opciones de varios velocistas de disputar el embalaje, siendo el colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) el corredor más perjudicado de la jornada.

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A pesar del tremendo impacto y de las evidentes muestras de dolor, el pedalista antioqueño logró cruzar la línea de meta arropado por sus compañeros de escuadra, sembrando serias dudas sobre su continuidad en la prestigiosa ronda gala.

Un final accidentado camino a Chalon-sur-Saône

La fracción, diseñada idealmente para una resolución masiva al esprint, transcurría bajo relativa calma controlada por los equipos de los velocistas. Sin embargo, la tensión acumulada por asegurar las posiciones de vanguardia desencadenó el desastre cuando el pelotón rodaba a altas velocidades.

Un roce en la parte delantera del lote provocó un efecto dominó que mandó al suelo a decenas de ciclistas. Entre bicicletas cruzadas, raspaduras y el desespero por reincorporarse, la peor parte se la llevó la formación del Caja Rural-Seguros RGA, que buscaba posicionar a Gaviria para disputar la victoria tras su destacable actuación en la jornada anterior.

"La caída dejó especialmente afectado a Fernando Gaviria. El colombiano consiguió completar la etapa ayudado por sus compañeros, aunque llegó visiblemente dolorido", reportaron los primeros informes médicos de la carrera.

Ajeno al drama vivido en la parte trasera, el belga Tim Merlier (Soudal-Quick Step) se adjudicó la victoria de etapa tras imponerse con autoridad en un esprint reducido por el accidente. Merlier superó en la línea de sentencia al neerlandés Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) y al belga Jasper Philipsen, quienes completaron el podio del día.

Por su parte, el esloveno Tadej Pogačar salvó el día sin inconvenientes físicos y logró conservar sin contratiempos el maillot jaune de líder general antes de que el pelotón afronte las exigentes rampas del Ballon d'Alsace en las próximas fracciones.

 

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