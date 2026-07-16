¿Qué pasará con la zona binacional entre Colombia y Venezuela tras el revés de la Corte?

La Corte Constitucional de Colombia ha frenado la implementación de la zona económica especial binacional con Venezuela, un ambicioso proyecto que no podrá entrar en vigor bajo las condiciones inicialmente planteadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Con una votación de 7 a 2, la Sala Plena del tribunal determinó que el memorando de entendimiento suscrito para este fin carece de validez en el ordenamiento jurídico interno hasta que no cumpla con todo el rigor del trámite legislativo exigido para los tratados internacionales.

La determinación judicial, que surge tras la discusión que llevó a la Sala Plena el magistrado Carlos Camargo, no sepulta el proyecto de manera definitiva, pero sí impone una rigurosa barrera democrática. Ahora, la iniciativa de integración fronteriza deberá ser presentada ante el Congreso de la República para su debate y posterior votación. Solo si el Legislativo la aprueba, el texto regresará a la Corte Constitucional para un examen definitivo que certifique su estricto ajuste a la Carta Magna.

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La demanda advierte que el acuerdo no surtió el trámite en el Congreso:

El revés judicial nos remonta a julio de 2025, cuando el presidente Petro y Nicolás Maduro, entonces líder del régimen venezolano, firmaron el memorando con la promesa de impulsar el desarrollo, la paz y la cohesión en la frontera común.

Sin embargo, la vía directa utilizada por el mandatario colombiano para sellar el pacto fue demandada ante el alto tribunal, bajo el argumento de que se omitieron los canales institucionales obligatorios al saltarse el control del Congreso.

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Cuestionamientos al memorando de entendimiento de Colombia y Venezuela sobre la zona binacional:

Más allá del procedimiento formal, el proyecto ya arrastraba serios cuestionamientos metodológicos y logísticos que alimentaron el debate jurídico.

Entre las principales críticas de los opositores a la medida figuraban la total ausencia de delimitación geográfica de la zona de influencia, los enormes desafíos para coordinar normativas entre dos naciones con sistemas políticos profundamente diferentes y el vacío de garantías en materia de seguridad para un territorio históricamente complejo.