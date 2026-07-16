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Aerolínea de bajo costo en Colombia lanza vuelos baratos a nivel internacional desde $510.000

La aerolínea dio a conocer las rutas y precios.

Foto: Diseñada por magnific

Mateo Alfonso Rey

julio 16 de 2026
08:21 a. m.
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La aerolínea de bajo costo JetSmart sacudió el mercado de la aviación en Colombia al anunciar una campaña de tiquetes promocionales dirigida a quienes planean viajar hacia Perú durante el segundo semestre de 2026.

Esta nueva ofensiva tarifaria busca facilitar la conectividad de los colombianos con precios altamente competitivos que dinamizarán el mercado de vuelos de bajo costo en la región.

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De acuerdo con el anuncio de la compañía, los viajeros colombianos podrán encontrar tarifas especiales para vuelos con destino a Lima, con precios finales que arrancan desde $510.000 por trayecto.

Tiquetes baratos de Colombia a Perú: tarifas y condiciones

De acuerdo con el anuncio de la compañía, la ruta que se cubrirá es entre Medellín y la ciudad de Lima al precio mencionado. Este valor ya incluye las tasas e impuestos aplicables, por lo que representa el precio final que deberá pagar el pasajero.

Además de Medellín, la aerolínea de bajo costo habilitó tarifas promocionales para la ruta Cartagena – Lima, con precios desde $532.500 por trayecto.

Estos vuelos estarán disponibles para viajar entre el 1 de agosto de 2026 y el 3 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, los pasajeros podrán acceder a los precios anunciados, siempre que exista disponibilidad en las fechas seleccionadas y se cumplan las condiciones de la campaña.

¿Qué otras aerolíneas ofrecen tiquetes a lima desde Colombia?

  • Avianca: Los tiquetes de solo ida en vuelos directos se cotizan desde $907.910 COP en adelante (tarifas básicas).
  • LATAM Airlines: Sus tarifas promocionales para vuelos directos suelen arrancar cerca de los $1.470.000 COP para vuelos de ida y vuelta, lo que equivale a unos $730.000 - $900.000 COP por trayecto individual dependiendo de la temporada.
  • Copa Airlines: Al operar con escala en Panamá, las tarifas de solo ida promedian los $900.000 COP a $1.200.000 COP según la anticipación de la compra.
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