FIFA confirmó nuevo artista para la ceremonia de clausura del Mundial 2026: ¿quién es?

El Mundial 2026 finalizará el próximo 19 de julio tras el partido entre Argentina y España, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

En esta ocasión, no solo habrá un show de medio tiempo en el que se presentarán artistas como Shakira, Justin Bieber y Madonna, sino que también se realizará una ceremonia de clausura.

Por lo tanto, el 15 de julio de 2026, en sus redes sociales oficiales, la FIFA confirmó a un nuevo artista para ese protocolo de cierre. ¿De quién se trata?

Post Malone está confirmado para la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La FIFA, en su cuenta de Instagram, informó que Post Malone encabezará el cartel de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo disputada en Canadá, Estados Unidos y México.

"Post Malone encabezará la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026", escribieron.

"El Mundial más grande de la historia merece la mejor despedida y será el domingo 19 de julio, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, 90 minutos antes de la final", complementaron.

Post Malone interpreta hip hop, pop, rock y recientemente ha incursionado en la música country. Además, no solo se ha destacado como cantante, sino que también como compositor, productor y guitarrista.

Algunos de sus éxitos más reconocidos son 'Sunflower', 'I had some help', 'Rockstar', 'Circles', 'Congratulations' y 'Psycho'.

¿Qué otros artistas y famosos estarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026?

Aparte de Post Malone, hay otros seis artistas y famosos confirmados para la ceremonia de clausura del Mundial 2026. Ellos son:

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