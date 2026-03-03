CANAL RCN
90.000 pasajeros se han visto afectados por día tras los ataques registrados entre EE. UU., Israel e Irán

Las aerolíneas se han visto obligadas a buscar nuevas rutas, a pesar del aumento registrado en los precios del petróleo

marzo 03 de 2026
04:34 p. m.
Los ataques registrados en Oriente Medio, de Estados Unidos e Israel contra Irán y su respuesta contra objetivos en Kuwait, Catar, Baréin, Emiratos Árabes, Jordania, Chipre, Líbano, Arabia Saudita e Israel mantienen cerrado parte del espacio aéreo en la región.

La decisión fue adoptada por los países vecinos de Irán que, por motivos de seguridad, restringieron el tránsito aéreo, afectando a más de 90.000 pasajeros por día.

Las terminales de Oriente Medio funcionan a medias y la instrucción que han recibido los pasajeros es que no se presenten en los aeropuertos, a no ser por solicitud de las aerolíneas que operan en la región.

Centros de conexión en Oriente Medio operan con precaución:

De acuerdo con las autoridades, de momento han sido cancelados 3.400 vuelos y otros 19.000 registran demoras, varios de ellos en los aeropuertos de Dubái (sede principal de la aerolínea Emirates), Abu Dabi (sede principal de la aerolínea Etihad Airways) y Doha (sede principal de la aerolínea Qatar Airways).

Varios pasajeros que lograron regresar a Londres, desde los Emiratos Árabes, compartieron con la prensa los momentos de pánico que vivieron en Oriente Medio tras el estallido de la guerra.

Penny Harrison recordó que mientras desayunaba “el domingo por la mañana, cayó ceniza negra sobre la mesa. Sabíamos que todo estaba sucediendo a nuestro alrededor”.

Fay McCaul escuchó “explosiones bastante fuertes y muchos aviones militares sobrevolando” los emiratos, y Alison Ager advirtió que nunca en su vida “había sentido tanto miedo”.

Viajeros aún siguen varados en Oriente Medio:

Aunque el Gobierno estadounidense instó a sus ciudadanos a abandonar de inmediato Catar, Baréin, Egipto, Palestina, Israel, Irán, Irak, Jordania, los Emiratos Árabes, Kuwait, Líbano, Omán, Arabia Saudí, Siria y Yemen, utilizando los medios de transporte comerciales disponibles, cientos de pasajeros siguen varados en Oriente Medio.

La mayoría de vuelos se encuentran reservados, las aerolíneas han tenido que replantear sus rutas y el precio del petróleo ha aumentado los últimos días; lo que mantiene, además, los precios por las nubes.

