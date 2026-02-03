Presidente Trump revela sus cuatro objetivos tras atacar a Irán

En declaraciones realizadas desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump delineó los cuatro objetivos estratégicos que motivan la actual intervención militar contra Irán, asegurando que la operación iniciada el pasado sábado, 28 de febrero, aprovechó la "última y mejor oportunidad" para atacar.

En el tercer día del conflicto, el mandatario detalló que las prioridades de su administración son 1. Destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes, 2. Aniquilar su Armada, 4. garantizar que el régimen no pueda seguir financiando o dirigiendo ejércitos terroristas fronteras afuera, como Hezbolá o Hamás.

Y tercero, que es en lo que hizo un mayor énfasis, asegurarse “de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear".

Irán niega buscar una salida diplomática al conflicto:

Horas antes, Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, desmintió cualquier intento de acercamiento diplomático tras la reciente ola de ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel.

Por medio de una publicación en la plataforma X, el influyente funcionario iraní rechazó las versiones de prensa sobre posibles diálogos y fue enfático al declarar que Irán "no negociará con Estados Unidos".

Larijani acusó al presidente estadounidense de haber sumido a Oriente Medio en el caos con sus "fantasías delirantes" y sugirió que la Casa Blanca actúa ahora movida por el miedo a sufrir bajas en sus tropas.

¿Cuánto podría durar el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán?

Mientras Donald Trump estimó en una entrevista con el New York Times que la operación militar tendría una duración de entre "cuatro o cinco semanas", la visión desde el territorio iraní apunta hacia un escenario de resistencia prolongada y firmeza histórica.

Larijani advirtió que "Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra" y manifestó que el país protegerá su "civilización de seis mil años" de antigüedad a cualquier costo. El funcionario recalcó que, fiel a su tradición de los últimos tres siglos, Irán no inició esta guerra y que sus fuerzas solo actúan en defensa propia, concluyendo con una advertencia directa: "Haremos que nuestros enemigos lamenten su error de cálculo".