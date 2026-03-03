CANAL RCN
Colombia

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de marzo en el barrio El Pesebre.

Foto: Alcalde de Medellín/ Federico Gutiérrez

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
04:33 p. m.
Un caso de presunto maltrato animal se registró al barrio El Pesebre, en Medellín, durante la madrugada del lunes 2 de marzo.

Eran cerca de las 2:00 a. m. cuando, según relataron vecinos del sector, una fuerte discusión entre una pareja alteró la tranquilidad de la zona.

Los gritos y el tono agresivo de la pelea alertaron a la comunidad. Varios residentes escucharon la confrontación y, segundos después, presenciaron como una perrita fue lanzada desde un balcón.

De acuerdo con lo observado por los vecinos, el animal no cayó de manera accidental, sino que fue arrojado de forma violenta. El impacto contra el suelo le provocó la muerte de manera instantánea.

Perrita habría sido lanzada desde un balcón en medio de una discusión

El aviso oportuno de la comunidad permitió la rápida llegada de las autoridades. La capitán Stefany Rodríguez, agente de la Seccional de Carabineros y Protección Animal de la Policía Metropolitana, explicó lo sucedido:

Gracias al oportuno aviso de los vecinos la patrulla de vigilancia del sector llegó al lugar de los hechos. Verificó la situación y adelantó los actos urgentes correspondientes, incluyendo la recolección del animal para los procedimientos técnico científicos en medicina legal veterinaria, fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Capturan a pareja que habría arrojado a una canina desde una segundo piso en Medellín

Tras verificar lo ocurrido, la Policía capturó a un hombre y a una mujer en el lugar de los hechos. Ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de maltrato animal mientras avanzan las investigaciones.

Paralelamente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta en X:

Esto es inaceptable. Rechazo el atroz caso de maltrato animal ocurrido en el barrio El Pesebre.

