CANAL RCN
Tendencias

Esta fue la conmovedora reacción de Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, cuando le cantaron en su reciente cumpleaños

Thaliana Jiménez celebró su octavo cumpleaños junto a sus seres más queridos.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Thaliana Jiménez, una de las hijas de Yeison Jiménez, cumplió sus ocho años el 2 de marzo de 2026.

Lina y Heidy, las hermanas del artista, felicitaron a la pequeña desde muy temprano en sus redes sociales.

"Gracias": Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, apareció nuevamente en redes sociales tras el cumpleaños de su hija
RELACIONADO

"Gracias": Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, apareció nuevamente en redes sociales tras el cumpleaños de su hija

"Feliz cumpleaños, niña de mi vida. Eres muy fuerte, te amo", fue el mensaje de Lina Jiménez.

Mientras tanto, junto a un video de cuando Thaliana era más bebé, Heidy le dedicó las siguientes palabras:

"Dios te bendiga, mi princesa Thaliana. Te mereces todo lo más bonito de la vida, mi niña valiente. Te amamos".

Además, Lina Jiménez, en otra grabación, mostró que la familia se reunió para celebrar el cumpleaños de Thaliana y dejó ver cómo fue su reacción cuando le cantaron el cumpleaños.

Video: así fue la reacción de Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, cuando le cantaron su cumpleaños

La familia de Yeison Jiménez se reunió en un restaurante por el cumpleaños número ocho de Thaliana y, apenas llegó un postre a la mesa, comenzaron a cantar el 'Happy birthday'.

Mientras tanto, la hija del 'aventurero' no solo miró con atención a sus seres queridos, sino que también envió besos a la cámara, aplaudió, sonrió y cerró sus ojos para pedir un deseo antes de soplar la vela del cumpleaños.

Thaliana Jiménez nació en el 2018 y es la hija 'del medio' de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Su hermana Camila, con aproximadamente 15 años, es la mayor, mientras que Santiago, que llegó al mundo en junio de 2024, es su hermano menor.

¿Cuál fue el mensaje de Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, en el cumpleaños de su hija Thaliana?

En medio de la celebración del cumpleaños de Thaliana, Sonia Restrepo mostró la torta y elogió el trabajo de la empresa que la preparó.

"Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre", indicó.

El radical cambio de look de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez: así lució en el cumpleaños de Thaliana
RELACIONADO

El radical cambio de look de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez: así lució en el cumpleaños de Thaliana

Además, unos minutos después, publicó una foto junto a sus tres hijos, Lina Jiménez y Luz Mery Galeano, la mamá de Yeison.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Viene algo MUY fuerte": vidente sorprendió al hablar de Colombia

Artistas

¡Histórico! Bad Bunny logró 4.157 billones de reproducciones por su half time del Super Bowl

Tradiciones

Consumismo y contaminación ambiental: ¿cómo reciclar correctamente los empaques de regalos?

Otras Noticias

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios, fase previa Copa Sudamericana: hora, canal para ver y convocados

Atlético Nacional recibe este miércoles a Millonarios en un superclásico decisivo por Copa Sudamericana.

Colpensiones

Afiliados a Colpensiones podrían sufrir suspensión de su pago por estas razones: mucho ojo

Conozca los casos en los que su pensión se puede ver suspendida.

Donald Trump

Trump alardea que “todo fue destruido” en Irán, incluyendo a los posibles sucesores del líder supremo

Secretaria de Movilidad

Retiro del puente de la Boyacá con 127 desató trancones interminables: ¿cuál será la solución?

Salud mental

¿Le agobia querer tener todo bajo control? Estas son las claves para manejarlo