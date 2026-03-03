OFICIAL: estrella de poderosa selección sufrió grave lesión y se pierde el Mundial 2026

El 2 de marzo, en el partido en el que el Real Madrid recibió al Getafe y cayó derrotado 0-1, Rodrygo, el astro brasileño, salió lesionado al minuto 66.

Tras esa situación, el equipo médico del 'merengue' le realizó las respectivas pruebas diagnósticas a la estrella de la selección dirigida por Carlo Ancelotti y, en la mañana de este 3 de marzo, se confirmó que tendrá que estar afuera de las canchas por aproximadamente ocho meses y se perderá el Mundial 2026.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo, por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la rotura de ligamento cruzado anterior y rotura del menisco externo de la pierna derecha", se explicó en un comunicado.

Este fue el mensaje de Rodrygo tras sufrir rotura de ligamento y no poder ir al Mundial 2026

Después de que el Real Madrid confirmó la lesión, Rodrygo Goes se pronunció en sus redes sociales y aseguró que se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Es uno de los peores días de mi vida. Siempre tuve miedo de esta lesión y tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente. No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía", comenzó escribiendo el jugador de la Selección de Brasil.

"Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo. Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor. Ustedes son tan importantes para mí", añadió.

La Selección de Brasil también lamentó la lesión de Rodrygo Goes

Apenas se conoció que la lesión de Rodrygo Goes era rotura de ligamento y menisco, la Selección de Brasil le envió un mensaje de fortaleza y pronta recuperación.

RELACIONADO Esta sería la selección reemplazaría a Irán en caso de retirarse del Mundial de 2026

"La Confederación Brasileña de Fútbol expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe", precisaron.

"La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible", concluyeron.