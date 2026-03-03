CANAL RCN
Internacional

Trump alardea que “todo fue destruido” en Irán, incluyendo a los posibles sucesores del líder supremo

En el cuarto día de guerra, el secretario general de la OTAN dijo que Europa apoya ampliamente los bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 03 de 2026
03:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente republicano Donald Trump ha señalado la magnitud de la devastación en territorio iraní tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, asegurando durante una reunión en Washington con el canciller alemán, Friedrich Merz, que "prácticamente todo ha sido destruido".

Lo que preocupa aun más, luego de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijera que los bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán cuentan con un amplio apoyo del continente europeo.

"Sentí claramente que eliminar la capacidad nuclear, la neutralización de la capacidad de misiles balísticos, y la desaparición (del líder supremo iraní) Alí Jamenei, es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", comentó, luego de hablar con varios líderes europeos el fin de semana.

Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”
RELACIONADO

Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”

Posibles sucesores del ayatolá Jamenei estarían todos muertos:

La incertidumbre sobre el futuro político de Irán se ha intensificado debido a que los bombardeos habrían eliminado a la cúpula de poder, incluyendo al ayatolá Alí Jamenei y a sus posibles herederos.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, indicó que el nuevo líder supremo podría definirse en un plazo de 48 horas tras la muerte de Jamenei y su familia en Teherán, Trump reveló que un ataque "importante" golpeó precisamente una reunión destinada a elegir al nuevo mando.

Al respecto, el presidente estadounidense fue contundente al declarar que "la mayoría de las personas en las que” pensaban como posibles sucesores “han muerto" y añadió sobre los nuevos aspirantes que "puede que también estén muertos, según reportes".

EE. UU. revela nuevos detalles de la operación Furia Épica contra Irán
RELACIONADO

EE. UU. revela nuevos detalles de la operación Furia Épica contra Irán

Trump pide a los iranies abstenerse de realizar protestas los próximos días:

En medio de críticas por la inexistencia de un plan post-conflicto, Trump reconoció desconocer cómo evolucionará la estabilidad en la región una vez que cesen las hostilidades.

El mandatario expresó su temor de que el vacío de poder sea llenado por una figura similar al fallecido líder iraní, comentando: "Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?".

Fue tajante en que no quieren que ocurra y envió un mensaje de cautela a los ciudadanos iraníes que pretenden movilizarse, pidiéndoles que posterguen sus acciones de resistencia: "Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

90.000 pasajeros se han visto afectados por día tras los ataques registrados entre EE. UU., Israel e Irán

Medio oriente

Israel y Estados Unidos bombardean reunión del régimen iraní en Qom: la guerra suma cuatro días

Venezuela

María Corina Machado arrasa en encuestas sin haber regresado a Venezuela

Otras Noticias

Cristiano Ronaldo

Alarmas encendidas: a 100 días del Mundial 2026, se confirmó preocupante lesión de Cristiano Ronaldo

El cuerpo médico del Al-Nassr se pronunció tras los exámenes diagnósticos que se realizaron.

Animales

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe

El hecho ocurrió en la madrugada del 2 de marzo en el barrio El Pesebre.

Ministerio del Trabajo

Llamado a trabajadores por jornada de descanso que tendrán antes de mitad de año: "esto desparecerá"

Yeison Jiménez

Esta fue la conmovedora reacción de Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, cuando le cantaron en su reciente cumpleaños

Salud mental

¿Le agobia querer tener todo bajo control? Estas son las claves para manejarlo