Trump alardea que “todo fue destruido” en Irán, incluyendo a los posibles sucesores del líder supremo

El presidente republicano Donald Trump ha señalado la magnitud de la devastación en territorio iraní tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, asegurando durante una reunión en Washington con el canciller alemán, Friedrich Merz, que "prácticamente todo ha sido destruido".

Lo que preocupa aun más, luego de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijera que los bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán cuentan con un amplio apoyo del continente europeo.

"Sentí claramente que eliminar la capacidad nuclear, la neutralización de la capacidad de misiles balísticos, y la desaparición (del líder supremo iraní) Alí Jamenei, es algo que muchos de mis colegas en la OTAN aplauden", comentó, luego de hablar con varios líderes europeos el fin de semana.

Posibles sucesores del ayatolá Jamenei estarían todos muertos:

La incertidumbre sobre el futuro político de Irán se ha intensificado debido a que los bombardeos habrían eliminado a la cúpula de poder, incluyendo al ayatolá Alí Jamenei y a sus posibles herederos.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, indicó que el nuevo líder supremo podría definirse en un plazo de 48 horas tras la muerte de Jamenei y su familia en Teherán, Trump reveló que un ataque "importante" golpeó precisamente una reunión destinada a elegir al nuevo mando.

Al respecto, el presidente estadounidense fue contundente al declarar que "la mayoría de las personas en las que” pensaban como posibles sucesores “han muerto" y añadió sobre los nuevos aspirantes que "puede que también estén muertos, según reportes".

Trump pide a los iranies abstenerse de realizar protestas los próximos días:

En medio de críticas por la inexistencia de un plan post-conflicto, Trump reconoció desconocer cómo evolucionará la estabilidad en la región una vez que cesen las hostilidades.

El mandatario expresó su temor de que el vacío de poder sea llenado por una figura similar al fallecido líder iraní, comentando: "Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?".

Fue tajante en que no quieren que ocurra y envió un mensaje de cautela a los ciudadanos iraníes que pretenden movilizarse, pidiéndoles que posterguen sus acciones de resistencia: "Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a protestar, no lo hagan todavía".