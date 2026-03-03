Llamado a trabajadores por jornada de descanso que tendrán antes de mitad de año: "esto desparecerá"

Con la llegada del primer semestre del año, las oficinas de recursos humanos han comenzado a activar los protocolos para cumplir con el Día de la Familia. Sin embargo, este año el llamado tiene un matiz diferente: la urgencia de disfrutar un derecho que, por ley, está destinado a desaparecer paulatinamente debido a la reducción de la jornada laboral en Colombia.

El Día de la Familia, consagrado en la Ley 1857 de 2017, establece que los empleadores deben facilitar una jornada semestral para que los trabajadores compartan con sus seres queridos.

No obstante, la nueva realidad normativa del país, bajo la Ley 2101 de 2021 (que busca reducir la jornada de 48 a 42 horas semanales), contempla una cláusula de exoneración para los empresarios.

¿Por qué desaparece este beneficio para empleados?

La lógica detrás de la eliminación del Día de la Familia es que, al trabajar menos horas a la semana (pasando gradualmente de 48 a 47, 46 y finalmente 42), el trabajador ya dispone de "tiempo propio" suficiente para dedicarlo a su entorno personal y familiar.

El legislador consideró que la reducción de la carga horaria semanal compensa la eliminación de estos días especiales que se otorgaban dos veces al año.

Expertos en derecho laboral sugieren que, aunque el beneficio esté en vía de extinción, su cumplimiento actual es vital para la salud mental. En un contexto de alta presión laboral antes de mitad de año, este día actúa como un "amortiguador" frente al agotamiento.