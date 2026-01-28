Congresista de origen africano fue atacada con un líquido desconocido durante un mitin en los EE. UU.

Con el puño en alto y una actitud desafiante, la congresista Ilhan Omar enfrentó a un hombre que la roció con un líquido desconocido durante una reunión con electores, la tarde del martes 27 de enero, en Mineápolis.

Lejos de interrumpir su agenda, la legisladora de origen somalí instó a la multitud a recuperar la calma para continuar con su intervención, asegurando que "esta es la realidad que personas como este hombre desagradable no entienden: Minesota es fuerte y nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos".

Poco después del incidente, Omar reafirmó su postura a través de la red social X, donde declaró: "Estoy bien (…) Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no va a intimidarme para que deje de hacer mi trabajo".

Omar y Trump han alimentado su rivalidad en redes:

El ataque se produjo de forma repentina cuando un individuo, identificado por la policía como Anthony Kazmierczak, de 55 años, se levantó de la primera fila justo en el momento en que Omar exigía la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Según testigos de la agencia AFP, el agresor utilizó lo que parecía ser una jeringa para lanzar un líquido que desprendía un fétido olor, lo que provocó que los asistentes retrocedieran. Mientras el sospechoso era reducido por dos hombres y expulsado del recinto entre gritos de "Fuera nazis", la congresista proclamó ante los presentes: "Por favor, no los dejen acaparar el show".

Este episodio de violencia se registra en un ambiente de extrema sensibilidad política en Minesota, un estado que se ha convertido en blanco de críticas de Donald Trump por su oposición a las campañas de deportación de inmigrantes.

De hecho, el incidente ocurrió apenas unas horas después de que el magnate republicano atacara nuevamente a Omar durante un discurso en Iowa, señalando que la legisladora "viene de un país que es un desastre".

Minesota le dice no a la política de deportaciones masivas:

Antes de que la irrupción de Kazmierczak tensara la jornada, la reunión transcurría entre diálogos en los que el temor generalizado por las redadas migratorias que han causado la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales, fueron el eje central.

Pese al caos generado por el ataque, las autoridades confirmaron que la legisladora resultó ilesa. Kazmierczak permanece bajo custodia policial investigado por agresión en tercer grado, mientras el equipo de la congresista subraya que este tipo de actos no frenarán su labor legislativa.