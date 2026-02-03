CANAL RCN
Internacional

Accidente entre una embarcación de la guardia costera griega y un barco de migrantes deja 14 muertes

El hecho ocurrió cerca de la costa de Turquía por la isla de Quíos.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

AFP

febrero 03 de 2026
10:04 p. m.
14 personas murieron este martes 3 de febrero tras un choque entre una embarcación de la guardia costera griega y una lancha que transportaba migrantes en el mar Egeo.

El accidente ocurrió frente a la isla de Quíos, cerca de la costa de Turquía. Según un funcionario de la guardia costera entrevistado por la AFP, el siniestro involucró a un barco de patrulla de la policía portuaria y una lancha de alta velocidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Las autoridades informaron que dos miembros de la guardia costera fueron trasladados a un hospital, mientras que 24 migrantes fueron rescatados. Entre los heridos se encuentran siete niños y una mujer embarazada.

La emisora pública ERT señaló que la patrulla había emitido una señal de advertencia tras detectar la embarcación de migrantes, que posteriormente intentó huir, lo que derivó en la colisión.

Zona marítima peligrosa

El incidente es el más reciente de una serie de tragedias relacionadas con la migración irregular en el Mediterráneo, una de las rutas más peligrosas hacia Europa. Cada año, miles de personas intentan cruzar esta vía marítima en embarcaciones precarias.

A comienzos de diciembre de 2025, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de una embarcación frente a la isla de Creta, en el sur de Grecia, y otras 15 fueron reportadas como desaparecidas.

Asimismo, la ONU para los Refugiados informó en noviembre que más de 1.700 personas murieron o desaparecieron en 2025 en las rutas migratorias hacia Europa a través del Mediterráneo y el Atlántico, frente a la costa occidental de África.

