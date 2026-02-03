Make Americas Great Again: el cambio que propuso Petro al histórico lema de campaña y a Trump parece haberle gustado

El encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D.C. este martes, 3 de febrero, deja momentos que, hace unos meses, parecían imposibles por la rivalidad entre ambos mandatarios.

El presidente de los colombianos fue recibido por su homólogo en el paseo de la fama presidencial de la Casa Blanca sobre las 11:00 de la mañana, hora local, y luego adelantaron una reunión en la Oficina Oval que se extendió durante poco menos de dos horas.

Se abordaron temas como el narcotráfico, la situación en Venezuela e, incluso, la reciente imposición de aranceles del Gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en contra de Colombia.

Presidente Petro propuso un cambio al lema de campaña adoptado por Trump, que pareció agradar al republicano:

Al finalizar la reunión, el presidente Petro recibió un libro en el que aparece en una fotografía estrechando la mano de Trump y un mensaje del magnate, positivo para las relaciones entre ambos países: “Gustavo, (fue) un gran honor. Amo Colombia”.

Además, se le vio saliendo de la Casa Blanca muy sonriente, junto con varias gorras con el lema de campaña de Ronald Reagan para las elecciones presidenciales de 1980, que el presidente Trump adoptó en 2017: “Make America Great Again” o “Hacer a América (Estados Unidos) grande otra vez".

Horas más tarde, compartió una anécdota en la que habría sugerido a Trump hacer un cambio a la famosa frase. Un consejo que, al parecer, fue bien recibido: “Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una ‘S’ a América. Parece que le gustó. (Hacer las) Américas (grandes otra vez)”.

¿Cómo calificaron el encuentro los mandatarios?

En conversaciones con la prensa, Trump dijo que trabajaron junto a Petro en alcanzar nuevos acuerdos sobre las medidas antinarcóticos y se llevaron muy bien: “No éramos, exactamente, los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque no nos conocíamos en lo absoluto (…) Estamos trabajando, también, en otras cosas”.

Y Petro señaló que, tras su reunión, “nace un camino en el que gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferente, poderes diferentes (…) se pueden encontrar (…) I like you”, le dijo él.