Más de 3.000 desalojados en Andalucía por lluvias extraordinarias de la borrasca Leonardo

Más de 3.000 personas fueron desalojadas preventivamente este miércoles en la región de Andalucía, en el sur de España, donde parte del territorio permanece en alerta roja por las lluvias “extraordinarias” provocadas por la borrasca Leonardo, informaron las autoridades.

Los servicios de emergencia andaluces señalaron en la red X que los desalojos se realizaron en zonas inundables de las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantenía la alerta roja —la más alta— en las sierras de Grazalema, Ronda y en el área del estrecho de Gibraltar, ante el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos.

Autoridades piden máxima prudencia y suspenden clases

El presidente regional andaluz, Juan Manuel Moreno, instó a la población a actuar con “máxima prudencia” y “sentido común”, especialmente cerca de cauces de ríos y arroyos. Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos y permanecer en casa en las zonas más afectadas, mientras varias carreteras fueron cortadas por inundaciones y caída de árboles debido a los fuertes vientos.

Las escuelas permanecerán cerradas en toda la región, salvo en la provincia de Almería. Además, soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron desplegados para apoyar a los equipos locales en las labores de asistencia.

Impacto regional y antecedentes de inundaciones

España, país con un sistema descentralizado, deja en manos de las regiones la gestión de emergencias. Andalucía recuerda aún las graves inundaciones de octubre de 2024, que dejaron más de 230 muertos en Valencia y una víctima en su propio territorio.

La península ibérica se encuentra en primera línea del cambio climático, con olas de calor cada vez más largas y episodios de lluvias intensas más frecuentes. En Portugal, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) mantenía este miércoles la alerta naranja en parte del litoral por temporal marítimo, advirtiendo que los efectos de la depresión Leonardo se prolongarán hasta el sábado, con precipitaciones persistentes, nevadas y vientos fuertes.

El país vecino ha sufrido en las últimas semanas varias tormentas sucesivas, incluida la devastadora Kristin, que dejó cinco muertos y cuantiosos daños materiales.