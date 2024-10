Necesitamos ayuda psicológica: colombiana en Líbano a la espera del vuelo humanitario

El pasado sábado 28 de septiembre despegó desde Colombia el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea nacional que traerá a 112 connacionales desde el Líbano, país que se encuentra en una difícil situación tras los bombardeos de Israel sobre partes de su territorio.

“Lo que más necesitamos ahora mismo es ayuda psicológica”: colombiana en el Líbano

Laura Duque es parte del grupo de colombianos que se encuentran en el país del Medio Oriente a espera del avión enviado por el Gobierno Nacional para hacer la repatriación en medio de una tensión generalizada en la región por la posibilidad de una escalada en el conflicto.

La mujer describe la situación como una pesadilla de la que quiere intentar salir corriendo.

“Salir corriendo, no sabemos a dónde pero salir corriendo sentimos que esto es una pesadilla, que estamos dentro de una pesadilla y que pronto va a pasar”, aseguró la mujer.

Por otro lado, Laura dice que también necesitan apoyo psicológico por el nivel de estrés que la situación está poniendo en varios latinos que esperan volver al continente.

“Lo que más necesitamos ahora mismo yo diría que es ayuda psicológica, porque muchas personas no no están soportando esta situación y me incluyo”, aseguró Laura.

Otra de las fuentes de estrés de Laura y varios colombianos es que el vuelo, que se espera que aterrice en Líbano el martes 1 de octubre, no podrá sacarlos a todos, sino solo a 112 personas.

¿Cuándo vuelve el vuelo humanitario que traerá colombianos desde el Líbano?

El avión que será tripulado por la Fuerza Aérea estaría regresando este jueves 3 de septiembre en horas de la madrugada. Se espera que la mayoría de colombianos que retornen sean mujeres, niños y adultos mayores.

La aeronave, cargada con suministros de ayuda humanitaria, tiene como misión no solo entregar apoyo a una de las regiones más afectadas por el conflicto en Medio Oriente, sino también repatriar a los colombianos que decidieron volver al país.

Inicialmente más de 180 ciudadanos habían manifestado su deseo de salir del país, pero tras evaluaciones personales y familiares, muchos optaron por quedarse.

Edwin Ostos, embajador de Colombia en Líbano, aseguró que, de momento, el Gobierno no tiene planes inmediatos para organizar más vuelos humanitarios, aun así está considerando otras vías de evacuación para aquellos que han decidido permanecer en la región.