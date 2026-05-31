Argentina, Panamá y Ecuador entre los 10 peores países del mundo sobre los derechos de los trabajadores

Argentina, Panamá y Ecuador ingresaron al listado de los 10 peores países del mundo en cuestión de derechos para los trabajadores al unirse a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el más reciente informe por parte del Índice Global de los Derechos.

Situación laboral en Argentina

Según la investigación, las condiciones para los trabajadores y los sindicatos en Argentina se han vuelto más “represivas y hostiles con el gobierno de la extrema derecha del presidente Javier Milei”, aseguró la investigación.

"Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación", apuntó la CSI.

Así mismo, por medio del informe se recordó que Argentina ha insistido en un protocolo por medio del uso “indiscriminado de la fuerza policial” durante los bloqueos en las carreteras del país.

"La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años", señala el estudio.

Dicho retroceso se debe a la existencia de presuntas “violaciones de los derechos” a la falta de garantías de estos.

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¿Qué está pasando en Panamá y Ecuador?

En el caso de Panamá, la investigación señaló que los trabajadores y los sindicatos de dicho país carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos al enfrentar “opresión constante” por parte de los respectivos empleadores.

En el informe también se apuntó que en el caso de Ecuador “los legisladores ecuatorianos promulgaron 2025 una ley que permite ejercer vigilancia sin disponer de una orden judicial”. También, se señaló que se han interceptado comunicaciones y se han recopilado datos privados.