Diputada chavista aseguró que Maduro regresará a Venezuela

La diputada chavista Iris Varela afirmó que Nicolás Maduro "regresará" a Venezuela y que la vicepresidenta Delcy Rodríguez está "cuidándole la silla" mientras tanto.

Sus declaraciones provocaron reacciones en sectores políticos y ciudadanos, especialmente por sus comentarios sobre una eventual transición democrática en el país.

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Las palabras de Varela se conocieron en medio de un nuevo debate sobre el futuro político de Venezuela y el papel de las principales figuras del chavismo.

¿Qué dijo Iris Varela sobre Nicolás Maduro?

Durante una intervención pública, Iris Varela defendió la legitimidad de Nicolás Maduro y aseguró que su situación actual responde a factores geopolíticos.

La legitimidad del presidente no está en discusión, es un prisionero de guerra, un preso político, el juicio de Maduro está montado, es una falsedad. Esto pasa por el manejo del tablero geopolítico, dijo.

En medio de sus declaraciones también mencionó:

Le estamos cuidando la silla con Delcy. Es la única que se puede sentar ahí... Ahí no se va a sentar otro que no sea ella mientras tanto”, contó.

La diputada también insistió en que Maduro regresará al país y mantendrá el control político dentro de la estructura del chavismo.

¿Por qué causaron polémica sus declaraciones?

Más allá de referirse a Maduro y Delcy Rodríguez, Varela llamó la atención por sus comentarios sobre el futuro electoral de Venezuela.

La dirigente aseguró que no contempla una transición política cercana y lanzó una frase que generó controversia entre sectores opositores y organizaciones defensoras de la democracia.

Olvídense que aquí va a haber elecciones, señaló durante su intervención.

Sus palabras fueron interpretadas por críticos del régimen como una muestra de la postura más radical del chavismo frente a las demandas de apertura democrática y renovación institucional.

¿Quién es Iris Varela?

Iris Varela es una de las figuras históricas del chavismo y ha ocupado cargos de alto perfil dentro del gobierno venezolano.

Durante varios años estuvo al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario, gestión que fue objeto de cuestionamientos por denuncias relacionadas con el control de las cárceles y el fortalecimiento de estructuras criminales dentro de algunos centros penitenciarios.

Además, ha sido diputada de la Asamblea Nacional y una de las voces más combativas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sus recientes declaraciones vuelven a ponerla en el centro del debate político venezolano, en un momento marcado por la incertidumbre sobre el rumbo institucional del país y las expectativas de distintos sectores frente al futuro del chavismo.