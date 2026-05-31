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¿Brote de ébola llegó a América Latina? Autoridades evalúan dos casos sospechosos en Brasil

En un último reporte, la Unión Africana advirtió que hay 1.100 casos sospechosos de contagio en dos de sus países.

Foto: Diseñado por Magnific
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Jorge Leonardo Alzate

mayo 31 de 2026
06:21 p. m.
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Alcanzados los 1.100 casos sospechosos de ébola en África central, las autoridades brasileñas reportaron dos hombres con síntomas compatibles con los del brote actual, de la cepa Bundibugyo.

Ambos sujetos se encuentran en aislamiento, en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, las más pobladas del país latino, en el que, a corte de mayo de 2026, vivían 213.545.240 personas.

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Aunque no se conoce la fecha en la que llegó a Brasil, el primer paciente con síntomas que generan sospecha atrerizó en São Paulo proveniente de la República Democrática del Congo.

El hombre, de 37 años, dio positivo para meningitis, pero "la investigación por ébola permanece en curso hasta la conclusión de los análisis específicos", debido a que presentó fiebre.

El segundo, de 22 años, estuvo en Uganda antes de viajar a Río de Janeiro, en donde fue atendido por "tos, escalofríos y diarrea". De momento, ha dado positivo para malaria y permanece en aislamiento, al igual que el paciente de São Paulo.

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El actual brote de ébola, con una tasa de letalidad cercana al 25%, deja 1.000 casos de sospecha por contagio y 250 muertes sospechosas en la República Democrática del Congo.

Mientras, en Uganda, se habla de nueve posibles casos de contagio y un muerto, desde el 15 de mayo, cuando se declaró oficialmente el brote. En ambos países, los casos confirmados de contagio son 263 y los de muertes confirmadas son 43.

El ébola se contagia por fluidos corporales, de persona a persona, y para la cepa Bundibugyo no existe tratamiento o una vacuna, aunque, las autoridades sanitarias de África se comprometieron a desarrollar una antes de que el 2026 finalice.

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