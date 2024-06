Deportista condenado por violación competirá en los Juegos Olímpicos, ¿de quién se trata?

Un deportista neerlandés, condenado por violar a una menor, competirá este año en los Juegos Olímpicos de París, como parte de la Federación Neerlandesa de Voleibol.

Se trata de Steven Van de Velde, un hombre de 29 años que fue condenado a cuatro años de prisión después de reconocer la violación de una menor en el 2014.

Según informó el diario británico The Telegraph, Van de Velde con 19 años habría volado a Milton Keynes, Inglaterra, para acceder a la niña de 12 años que conoció por medio de Facebook. Por los hechos fue sentenciado en 2016 en Gran Bretaña y puesto en libertad en Países Bajos en 2017, antes de completar su condena.

Cabe mencionar que, días antes del arresto, había sido nombrado campeón holandés de voleibol y en ese momento estaría entrenando para el equipo olímpico de 2016.

El deportista representará a Países Bajos en los Juegos Olímpicos

Después de su condena y sentencia, Steven van de Velde regresó gradualmente al deporte de alto nivel bajo la guía experta, entre otros, del servicio de libertad condicional y del entrenador, hasta que en 2017 volvió a participar en torneos internacionales para ahora ser seleccionado por el equipo neerlandés de vóley-playa en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La decisión de seleccionar a Van de Velde ha generado controversia, dada la gravedad del crimen por el cual fue condenado. Sin embargo, Michel Everaert, secretario general de la Federación Neerlandesa de Voleibol, defendió su inclusión en el equipo, afirmando no tener dudas desde su regreso, "no hay ningún motivo para dudar de él".

La Asociación Holandesa de Voleibol confía en las segundas oportunidades

Nevobo ha apoyado la participación de Van de Velde en París porque afirma “conocer su historia”.

“Antes de que expresara su deseo de volver al voleibol de playa, tuvimos extensas conversaciones con él, pero también con el Comité Olímpico, entre otros que lo calificaron como un profesional y una persona ejemplar”, señalaron.

Además, la Federación ha dicho tener un compromiso con la rehabilitación y reintegración de sus atletas, en este caso, confiando en que Van de Velde pueda demostrar que ha cambiado y puede servir como un ejemplo positivo de redención y superación personal.

Ante esta decisión, algunos argumentan que habiendo cumplido su pena, el competidor merece una segunda oportunidad para rehacer su vida; mientras que otros creen que su participación en un evento como los Juegos Olímpicos envía un mensaje equivocado.

Van de Velde contó su versión de los hechos

Mientras relató su historia en una entrevista realizada por la Asociación Holandesa de Voleibol, el deportista admitió públicamente haber cometido "el mayor error" de su vida en su juventud.

“No puedo revertirlo, así que tendré que soportar las consecuencias. (…) la segunda oportunidad me la dieron mis padres, mis amigos, conocidos y compañeros, quienes me aceptaron nuevamente después del mayor error de mi entonces joven vida. También estoy agradecido a la asociación de voleibol, porque me han ofrecido nuevamente un futuro en este maravilloso deporte con condiciones y acuerdos claros", expresó.