La amenaza de Donald Trump a los países BRICS: “Se enfrentarán a aranceles del 100%”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo una grave advertencia a los países BRICS.

“No crearán una nueva moneda ni respaldarán ninguna otra”

A través de su cuenta de X, Trump aseguró que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar. Por eso exigió que no le den vida a una nueva moneda que le compita a la divisa norteamericana.

No crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra moneda para reemplazar al poderoso dólar o, de lo contrario, se enfrentarán a aranceles del 100% y deben esperar despedirse de vender en la maravillosa economía estadounidense.

El empresario estadounidense dio esta información tras la cumbre BRICS que se llevó a cabo en Kazán. Este fue uno de los temas tocados en el evento.

Durante una atención a medios llevada a cabo el 18 de noviembre, el presidente Vladímir Putin se refirió sobre este asunto: “El mundo entero empezó a reflexionar sobre si se deben utilizar dólares estadounidenses, ya que Estados Unidos, por razones políticas, restringe el uso del dólar estadounidense como unidad de pago internacional universal”.

Putin aseguró que el volumen de la divisa está disminuyendo. No obstante, enfatizó que en la cumbre no se decidió dejar de usar el dólar: “Sobre una moneda unificada de los BRICS, no estamos considerando ese asunto ahora”.

Más nombramientos para el gabinete de Donald Trump



Los nombramientos de Donald Trump han seguido. El presidente electo designó al empresario libanés-estadounidense Massad Boulos como asesor principal en asuntos árabes y Oriente Medio.

“Estoy orgulloso de anunciar que Massad Boulos se desempeñará como asesor principal del presidente en asuntos árabes y de Oriente Medio”, así lo anunció a través de Truth Social.

Hasta el momento, algunos de los cargos más importantes nombrados por Trump son: Marco Rubio, secretario de Estado; Elon Musk, director de eficiencia gubernamental; Pam Bondi, fiscal general; Susie Wiles, jefa del gabinete; Scott Bessent, secretario del Tesoro; Stephen Miller, subdirector de política de la Casa Blanca; Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional; John Ratcliffe, director de la CIA; entre otros.