El tremendo edificio de Wagner en San Petesburgo: así funciona el grupo de mercenarios más grande del mundo

Rusia fue noticia en los últimos días, pero no por el conflicto que tiene con Ucrania directamente, sino por un grupo de mercenarios cuyo líder denunciaba que el Ejército de ese país había asesinado a varios de sus hombres.

Sin embargo, esto tuvo una peligrosa escalada debido a que el grupo Wagner inició un motín armado, lo que prendió las alarmas en Moscú, y puso en aprietos al presidente ruso Vladimir Putin. Vehículos blindados y hombres armados rondaban las calles.

Es de señalar que horas después del amotinamiento liderado por Yevgueni Prigozhin, jefe de Wagner, él mismo ordenó a sus tropas replegarse de nuevo. Lo que disminuyó la tensión que se vivía en la región.

El imponente edificio del grupo Wagner

El grupo de mercenarios Wagner ostenta un moderno e imponente edificio ubicado en San Petersburgo como base central de sus operaciones. Se encuentra fuertemente custodiado y no escatima en lujos.

La principal sede del grupo mercenario ruso afirmó que funciona con "normalidad" tras la fallida rebelión liderada por su líder, Yevgueni Prigozhin.

"A pesar de los acontecimientos que tuvieron lugar, el centro sigue funcionando con normalidad de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa", declaró la principal oficina del grupo en un comunicado, en un momento de incertidumbre sobre el futuro de la organización.

Delante del edificio del grupo en esta ciudad, los carteles con la imagen de Wagner fueron colocados nuevamente, según TASS, tras haber sido retirados.

Yevgueni Prigozhin, el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner

El conflicto en Ucrania permitió al imprevisible jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, imponerse como una figura de primer plano en Rusia, pero su llamamiento a rebelarse contra el Estado Mayor del ejército regular amenazó con cortar en seco su despegue.

El volcánico multimillonario de 62 años, de cabeza rapada y rasgos duros, acusó al ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, de haber ordenado el bombardeo de bases de Wagner en la retaguardia del frente de Ucrania, matando a un "gran número" de mercenarios.

Prigozhin prometió "frenar" al comando militar de Moscú, recordó que tiene a su disposición a "25.000" combatientes y llamó a "todos los que quieran" a unirse a sus tropas para "acabar con el desorden".

Poco después aclaraba que su intención no era dar "un golpe de Estado", sino liderar una "marcha por la justicia".

Esa aclaración no pareció convencer a los servicios de seguridad rusos (FSB), que abrieron en su contra una investigación por "llamamiento al motín armado", un cargo que podría traducirse en una larga pena de prisión.

Pero nada es seguro en la vida de Prigozhin, consumado maestro de la provocación y de los virajes inesperados.

"Todavía hay que entender lo que está sucediendo", afirmó la analista independiente rusa Tatiana Stanovaia, que considera probable que las autoridades "traten de dejar fuera de juego a Prigozhin".

"Para el FSB y el Estado Mayor, esto es un regalo caído del cielo. Como mínimo, Prigozhin va a recibir un mazazo".

Prigozhin posando en la línea de frente

En mayo de este año, logró su consagración al reivindicar la conquista de la ciudad de Bajmut (este), una de las pocas victorias de las fuerzas rusas, tras meses de encarnizados combates.

Pero durante la batalla de Bajmut se acentuaron las tensiones con el Estado Mayor. Prigozhin acusó a los militares de escatimarle municiones y publicó videos con injurias contra los comandantes rusos.

Una actitud inimaginable para cualquier otro individuo en Rusia, donde impera una severa represión.

Durante años, Prigozhin hizo el trabajo en las sombras para el Kremlin enviando mercenarios de su grupo privado, Wagner, a escenarios de conflicto en Oriente Medio y África, siempre negando cualquier implicación.

La estrategia cambió con el inicio del conflicto de Ucrania, en febrero de 2022. Su irrupción pública se inició en septiembre, cuando el ejército ruso sufría serios y humillantes reveses.

Prigozhin se presentó por primera vez como el fundador de Wagner, una milicia que desde 2014 combatió en Ucrania, Siria y en países africanos.

En octubre instaló sus oficinas en un edificio de vidrio de gran lujo de San Petersburgo y empezó a reclutar a miles de hombres en las cárceles rusas.

La oferta hecha a los convictos fue luchar a cambio de ser amnistiados. Con una advertencia: los desertores y aquellos que se dejaran capturar serían ejecutados.

Cuando circuló un video de un supuesto desertor de Wagner siendo ejecutado con un mazo, Prigozhin no dudó en elogiar el crimen y calificar de "perro" al hombre ajusticiado.

"No beban mucho, no se droguen, no violen a nadie", dijo también a un grupo de prisioneros que habían combatido seis meses y recuperado la libertad.

A diferencia de los generales rusos, criticados por no asistir en persona a las batallas, Prigozhin posa gustoso junto a sus mercenarios supuestamente en la línea del frente.

A inicios de año, publicó un mensaje desde el cockpit de un caza SU-24 y retó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a un duelo aéreo.

Si quieres, nos vemos en el aire. Si ganas, te llevas (Bajmut)

El propio Prigozhin estuvo encarcelado en Rusia casi una década al final de la era soviética, y luego pasó a ser vendedor de perritos calientes en San Petersburgo, antes de ir ascendiendo hasta codearse con las altas esferas como empresario hostelero.

¿Quiénes son los combatientes del grupo Wagner?

El grupo paramilitar Wagner, privado, ha estado involucrado en conflictos en Oriente Medio y en África, pero siempre ha negado su participación.

El año pasado, Prigozhin admitió que fundó el grupo reclutando soldados en prisiones rusas a cambio de una amnistía.

En el este de Ucrania, sus paramilitares han estado en primera línea.

Encabezaron el asalto a Bajmut, que se prolongó durante meses, y reivindicaron haber tomado esa ciudad para las tropas rusas, aunque la operación le costó muchas bajas al grupo.

¿Cuánto le paga Rusia al grupo Wagner?

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país pagó en el último año 1.000 millones de dólares al grupo paramilitar Wagner, tres días después de una rebelión armada que fracasó.

"Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado giró 86.262 millones de rublos (alrededor de 1.000 millones de dólares) en pagos al grupo Wagner", afirmó Putin durante una reunión con responsables militares difundida por la televisión rusa.

El presidente ruso indicó que el Estado había "financiado completamente" a Wagner y subrayó que la empresa Concord, el grupo de Yevgueni Prigozhin, había "ganado al mismo tiempo 80.000 millones de rublos" (unos 937 millones de dólares).

"Espero que durante estas operaciones nadie haya robado o, por así decirlo, 'robado poco'", agregó. "Por supuesto, nos encargaremos de [comprobarlo] todo", prometió.

Antes del conflicto en Ucrania, el Kremlin negó durante años tener cualquier relación con Wagner.

Aparte de estas consideraciones económicas, las autoridades rusas anunciaron el martes estar preparando la transferencia de los equipamientos militares "pesados" de Wagner al ejército ruso. Los combatientes del grupo podrán elegir si incorporarse al ejército, trasladarse a Bielorrusia o "volver a sus casas".