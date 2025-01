Enfermera acusada de asesinar a cinco recién nacidos en un hospital de Argentina rompió el silencio

Una enfermera acusada de matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino en 2022, rompió el silencio en la segunda audiencia del juicio en su contra y aseguró que "no tienen pruebas" de su responsabilidad.

Brenda Agüero, de 29 años, compareció por primera vez en el proceso en un tribunal de Córdoba y que tiene también a otros 10 imputados, entre exfuncionarios y profesionales de la salud.

Las muertes de los bebés existieron. No lo voy a negar. No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justas.