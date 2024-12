"Lo más sano es que no sigas": periodista argentino arremetió contra Juan Fernando Quintero

El proyecto deportivo en el que estará Juan Fernando Quintero en 2025 aún no se conoce. El futbolista colombiano tiene contrato con Racing Club de Avellaneda, pero, a pesar de las intenciones que ha demostrado el club para retenerlo, no se sabe si seguirá en la plantilla.

La principal razón que ha mencionado la prensa desde Argentina es que el también volante de la Selección Colombia quisiera retornar a su país para estar cerca de su familia. Sin embargo, para poder desvincularse de Racing algún club debería pagar aproximadamente 5 millones de dólares.

Los clubes colombianos que le habrían presentado propuestas formales a 'Juanfer' serían Independiente Medellín y América de Cali. Aunque, desde Argentina han asegurado que aún ninguno ha negociado directamente con Racing Club de Avellaneda.

En medio de esa situación, Flavio Azzaro, un periodista que ha reconocido ser hincha de la 'academia' y en el pasado ya ha criticado a Juan Fernando Quintero, volvió a arremeter contra él por todo el revuelo que se ha generado por su posible salida. ¿Qué dijo?

Las críticas de Flavio Azzaro, periodista argentino, a Juan Fernando Quintero

"Juanfer, si no quieres seguir en Racing, tráete una oferta de 5 o 6 millones de dólares, pero de alguien que te quiera de verdad y no solo de pico. Si no que se presente el 2 de enero a entrenar para el club que lo firmó y le paga porque River no lo quiso, la verdad es esa", afirmó Flavio Azzaro.

"¿Te quieres ir del club? Bárbaro, es más, yo creo que lo más sano es que no sigas porque no quieres jugar en Racing, pero lo que pasa es que no hay nadie que ponga los 5 millones. Entonces ahí es donde yo digo que no estoy tan equivocado sobre lo que puede dar 'Juanfer' Quintero", agregó.

Además, el argumento que dio es que, desde su punto de vista, el volante colombiano solo jugó cinco o seis partidos bien en su estadía en Racing Club de Avellaneda.

Estas fueron sus declaraciones completas:

¿DIM o América de Cali? Esto se sabe sobre el futuro de Juan Fernando Quintero

En el último fin de semana, tanto la prensa argentina como la colombiana han acercado a Juan Fernando Quintero al Fútbol Profesional Colombiano. De esa manera, según lo que se ha filtrado, Independiente Medellín y América de Cali ya le comunicaron cuánto pagarían por él y, por el momento, la oferta de los 'escarlatas' sería mayor.

Pero, en medio de esa realidad, el DIM tendría el plus de que no solo es el equipo de su ciudad, sino que también el de sus amores. Sin embargo, los 'poderosos de la montaña' ya se habrían decidido a esperar una respuesta en un plazo máximo de 24 horas.

En consecuencia, se está a la expectativa de que está última semana del 2024 sea definitiva para conocer el futuro de Juan Fernando Quintero.