“Los que gritan no a la guerra, son capturados”: testimonio de colombiano atrapado en Rusia

La situación en Europa del Este es crítica, pues, así como Ucrania vive momentos de tensión y pánico, habitantes de algunas regiones de Rusia también sienten temor por la invasión ordenada por Vladimir Putin y la amenaza de una guerra mundial inminente.

Siga EN VIVO: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

Noticias RCN se comunicó con Juan Sebastián Sandoval, colombiano turista en Rusia, quien quedó atrapado en medio del conflicto y desde la ciudad de San Petersburgo dio su testimonio sobre lo que está sucediendo en este lado del mundo.

“Cerca de 300 personas se acercaron para protestar en contra de las decisiones del presidente Putin tras invadir Ucrania, aquellos que gritan no a la guerra, son inmediatamente capturadas por las autoridades”, dijo.

Y añadió: “Los policías dicen que no se pueden hacer protestas por la pandemia de covid-19, pero he visto que las personas que dicen no a la guerra son las únicas capturadas, son cerca de 40, entre ellas jóvenes y adultos mayores, quienes son arrastrados por la Policía y son enviados a unos buses que tienen en la calle… Hace unos minutos llegó una persona con bombas amarillas y azules, colores de la bandera de Ucrania, y todas las personas lo aplaudieron; sin embargo, la Policía lo capturó”.

Puede leer: “Tocó dejar todo tirado sin saber si lo podemos volver a ver”: drama de colombiano en Ucrania

Por último, Juan Sebastián se refirió a una situación que ha sido reportada en las últimas horas y es el difícil acceso a la conexión de internet en Rusia. Según el colombiano, sí se han presentado afectaciones a la señal, luego de que se conocieran los primeros ataques.

“Esta mañana y anoche la conexión estaba perfecta, pero una vez se supo de los bombardeos a Ucrania, la conexión wi-fi y de datos ha comenzado a fallar”, finalizó.

Lea, además: ¿Qué está pasando en Ucrania? la historia detrás de la crisis que tiene en vilo al mundo