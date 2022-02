“Tocó dejar todo tirado sin saber si lo podemos volver a ver”: drama de colombiano en Ucrania

Julián Eduardo Tapias, su esposa y su perro, se encuentran a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, en busca de un solo objetivo: salir de Ucrania.

Siga EN VIVO: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

Para este hombre y su familia, lo que comenzó como un viaje a Leópolis desde Kiev, terminó en un verdadero drama, pues suman largas horas de viaje hasta la zona fronteriza, que les permite arribar a Polonia, para buscar refugio.

“Ahora no sabemos que hacer, todo es muy incierto, pero preferimos salir e ir a un sito en el que corramos menos riesgo de que nos caiga un misil encima”, dijo Julián.

Y es que Julián salió hace unos días desde Kiev hacia Leópolis con un objetivo personal, pero terminó buscando la salida del país ante la emergencia que se presentó tan solo hace unas horas.

“Se puede ver a la gente con sus maletas caminando hacia la frontera, según el mapa de Waze, estamos a 6 km… Me había venido hace una semana para la ciudad de Leópolis, en ese momento no había pasado nada de esto, y me esposa se vino a quedarse tres días conmigo, dejando todo allá (Kiev). Nosotros tenemos un apartamento en arriendo y otro remodelando, nos tocó dejar todo tirado sin saber si lo podemos volver a ver”, precisó.

Lea, además: Putin aseguró que la única alternativa para defender a Rusia era atacar Ucrania

Por último, Julián manifestó que “todo es incertidumbre, no sabemos si nos van a dejar pasar, pero queríamos agotar este cartucho primero, ya pasé la información para que la patrulla fronteriza sepa que va un colombiano y nos faciliten la entrada; si no nos dejan pasar, la idea es irnos a otra ciudad que queda cerca de Hungría... La idea es regresar a Colombia”.