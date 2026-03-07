“Mantuve la calma”: Hernán Gil, sobreviviente al terremoto en Venezuela, habló de sus momentos bajo tierra

La tragedia que enluta a Venezuela, tras los terremotos del pasado 24 de junio, ha generado gran consternación en el mundo entero ante la magnitud del evento y la mortandad que hasta al día de hoy sigue dejando una incalculable cifra de fallecidos.

Pero las historias de supervivencia ya se han convertido en uno de los elementos más destacados dentro del desastre natural, pues Hernán Gil, un vigilante que sobrevivió una semana debajo de los escombros de un edificio, se ha convertido en un claro ejemplo de la tenacidad que hoy sigue respaldando al pueblo venezolano.

Hernán Gil habló del día de los terremotos

Fueron aproximadamente 180 horas de operación para tratar de rescatar a Hernán, quien se encontraba varios metros bajo tierra al estar ubicado principalmente en el sótano 1 del conjunto en donde trabajaba.

Según su testimonio, durante la entrevista con la periodista venezolana Shirley Varnagy, él se encontraba ejecutando sus labores cuando sintió el gran movimiento que lo llevó a presentar confusión al no saber cómo actuar en aquel instante. Pese a sus intentos por saber qué hacer, todo el edificio le cayó encima.

Fueron largos minutos, horas y días de silencio y oscuridad absoluta. Sin embargo, al tercer día, Hernán logró escuchar los primeros pasos encima suyo por lo que hasta ese instante resurgieron sus esperanzas de seguir con vida.

Pese a que emitió varios gritos de auxilio, Hernán exaltó que la calma y sus oraciones a Dios fueron fundamentales para poder sobrevivir. Pero minutos después logró ser ubicado por uno de los rescatistas a quien le hizo saber que, pese a las largas horas de espera, se mantenía con vida.

¿Cómo Hernán Gil vivió su rescate?

Según la periodista Varnagy, fue un grupo de rescatistas de Costa Rica y Venezuela los que identificaron los gritos de Hernán. De manera inmediata empezó el rescate ya que se logró hacer un orificio en el costado en donde estaba Gil por donde introdujeron mangueras con hidratantes para mantenerlo con vida.

Pese a que se encontraba incrustado en medio de varias sillas, al caer sentado, y a los arduos esfuerzos de todo el equipo de profesionales a su alrededor, Hernán pudo ser rescatado con vida de una de las zonas en donde, al aparecer, se presumió la ausencia de sobrevivientes.

“Estuve incrustado en unas sillas y no podía salir, no podía zafarme de la silla y uno de los rescatistas dándome esa palabra de aliento. No sé cómo salí, pero salí”, afirmó.