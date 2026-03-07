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Pequeño de nueve años fue hallado con vida, pero atrapado bajo los escombros en Venezuela

El menor estaría a seis o siete metros de profundidad junto a un adulto que, al parecer, sería su madre.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
01:45 p. m.
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Tras el rescate con vida de Hernán Gil, el vigilante que permaneció atrapado durante varios días bajo los escombros de un edificio en Venezuela, las esperanzas de encontrar más sobrevivientes volvieron a renacer.

Ahora, todas las miradas están puestas en Fabio, un niño de 9 años que continúa atrapado entre las ruinas de una edificación colapsada.

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Equipos de rescate de diferentes países mantienen una intensa operación para intentar llegar hasta el menor, cuya ubicación ya habría sido confirmada.

¿Qué se sabe sobre Fabio, el niño de nueve años atrapado bajo escombros en Venezuela?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el menor de 9 años permanece atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos que sacudieron a Venezuela.

La búsqueda tomó fuerza luego de que el padre del niño alertara a los organismos de socorro sobre el lugar donde, presuntamente, había quedado atrapado su hijo.

Tras atender el llamado, rescatistas de diferentes países lograron establecer que Fabio sí se encontraría bajo la estructura.

Según las primeras evaluaciones, el niño estaría aproximadamente entre seis y siete metros de profundidad.

¿El menor esta solo bajo los escombros?

Los equipos de rescate también lograron establecer que Fabio no estaría solo.

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De manera preliminar, las autoridades indicaron que junto al menor habría un adulto que, al parecer, sería su madre.

Sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar si esa persona continúa con vida, por lo que las labores avanzan con extrema precaución mientras intentan llegar hasta ambos.

¿Cómo avanzan las labores de su rescate?

En el lugar permanecen trabajando rescatistas de distintos países que concentran todos sus esfuerzos en crear un acceso seguro hasta el punto donde se encuentra el menor.

Para evitar nuevos derrumbes, los socorristas adelantan labores de estabilización de la estructura utilizando elementos de madera que permitan soportar el peso de los escombros mientras abren un camino hacia Fabio.

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El objetivo es reducir al máximo los riesgos para el niño y para quienes participan en la operación.

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