El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas

Tener colesterol elevado no es un problema exclusivo de las personas mayores o con sobrepeso. Especialistas advierten que cada vez es más frecuente encontrar niveles altos de colesterol en adultos jóvenes, incluso en quienes hacen ejercicio, son delgados y llevan una alimentación aparentemente saludable.

¿Por qué una persona joven puede tener el colesterol alto?

Existe la creencia de que el colesterol elevado solo aparece en personas sedentarias o con obesidad. Sin embargo, la evidencia médica demuestra que no siempre es así.

Uno de los principales factores es la hipercolesterolemia familiar, una enfermedad genética hereditaria que impide al organismo eliminar correctamente el colesterol LDL, conocido como "colesterol malo".

Según la Fundación Española del Corazón, una persona con esta condición puede presentar cifras elevadas desde la infancia, aunque mantenga hábitos saludables.

A esto se suman otros factores como antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, trastornos hormonales, enfermedades de la tiroides, diabetes, estrés crónico e incluso una alimentación rica en grasas saturadas que puede pasar desapercibida.

Por eso, los cardiólogos recomiendan no confiar únicamente en la apariencia física para evaluar el riesgo cardiovascular.

¿Qué riesgos tiene vivir con colesterol alto sin saberlo?

El colesterol elevado suele ser conocido como un "enemigo silencioso" porque, en la mayoría de los casos, no produce síntomas.

Mientras una persona se siente completamente sana, el colesterol LDL puede comenzar a acumularse lentamente en las paredes de las arterias, formando placas que reducen el flujo sanguíneo.

Con el paso de los años, este proceso aumenta el riesgo de sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad cardiovascular, incluso antes de los 50 años en personas con predisposición genética.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo y uno de los factores de riesgo modificables más importantes es el colesterol elevado.

¿Cómo saber si tengo el colesterol alto?

La única forma confiable de detectarlo es mediante un perfil lipídico, un examen de sangre que mide los niveles de colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL ("colesterol bueno") y triglicéridos.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda que los adultos revisen periódicamente sus niveles de colesterol, especialmente si tienen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o colesterol alto.

Los especialistas insisten en que hacer deporte y mantener un peso saludable reduce significativamente el riesgo, pero no elimina la posibilidad de presentar alteraciones por causas genéticas o metabólicas.

Por esa razón, conocer los antecedentes familiares y realizar controles médicos periódicos puede marcar la diferencia entre detectar el problema a tiempo o descubrirlo después de una complicación cardiovascular.

Cada vez más expertos coinciden en un mensaje claro: ser joven, delgado o físicamente activo no garantiza tener un colesterol saludable. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger el corazón.