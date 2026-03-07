‘Gasper’ y ‘Alaska’: los valientes perros del Cuerpo de Bomberos de Bogotá que también viajarán a Venezuela

Ya han pasado más de 8 días desde los terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 que sacudieron diferentes estados de Venezuela y que al día de hoy sigue dejando una incalculable cifra de afectados pese a los reportes del gobierno.

Por esto, desde varios países ya se han sumado varias ayudas humanitarias que no solo han enviado víveres para los sobrevivientes, sino que también autoridades de rescate para seguir luchando por encontrar vida debajo de las pilas gigantescas de cemento que todavía quedan.

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Dos perros bomberos viajarán de Bogotá a Venezuela

Tras las nuevas alertas de posibles derrumbes en los pocos edificios que quedaron de pie, según dieron a conocer autoridades mexicanas ubicadas en la zona de desastre, Bogotá ahora se sumará a las ayudas con un grupo de bomberos que también llegarán a las zonas más afectadas.

Se trata de ‘Gasper’ y ‘Alaska’, dos valientes pastores malinois, que viajarán junto a 40 bomberos de Bogotá y que ya se encuentran preparados para ayudar a seguir rescatando personas.

El sargento Edison Morales confirmó, en horas recientes a Noticias RCN, que el equipo está a la espera de la llamada que dé la orden oficial de salir a apoyar las labores en algunas zonas como La Guaira, Yaracuy o Caracas.

Dentro de los equipos con los que contarán se encuentran dispositivos de búsqueda tecnológica, equipos para tener autonomía total de diez días durante las operaciones y los respectivos elementos de protección personal.

No obstante, el cuerpo de Bomberos evaluará su capacidad para dejar descubierta a la capital colombiana en caso de que algo ocurra en las próximas horas.

¿Cómo se está preparando el cuerpo de Bomberos de Bogotá para viajar?

Desde la Estación Central de Bogotá ya se encuentra lista la maquinaria y el grupo de rescate USAR COL-12, quienes próximamente se podrán unir al grupo de once bomberos nacionales que ya se encuentran en la zona afectada.

El grupo también viajará con la unidad de rescate que está diseñada para ingresar en un avión Hércules en caso de que sea requerido. El sargento Morales exaltó la labor de Dastan, un pastor belga malinois con 8 años de experiencia, quien es experto en la búsqueda de personas atrapadas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y que ya está trabajando en actualmente Venezuela.