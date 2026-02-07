CANAL RCN
Internacional

¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este 2 de julio un nuevo reporte de fallecidos en el aterrador doblete sísmico.

¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 02 de 2026
09:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Delcy Rodríguez se pronunció y entregó un nuevo balance de la tragedia por el doble terremoto en Venezuela. La presidenta interina también se refirió a lo que pasará con los cuerpos rescatados de los escombros.

¿Qué significa la 'D' rotulada por rescatistas en los edificios desplomados en Venezuela?
RELACIONADO

¿Qué significa la 'D' rotulada por rescatistas en los edificios desplomados en Venezuela?

El más reciente informe señala que 2.595 personas murieron en Venezuela en medio de la tragedia que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio, anunció este jueves 2 de julio el gobierno interino.

Al mismo tiempo, Rodríguez aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

“Toda mi familia está atrapada, pero Dios me dijo tenemos que ayudar a los demás”: venezolano sobreviviente
RELACIONADO

“Toda mi familia está atrapada, pero Dios me dijo tenemos que ayudar a los demás”: venezolano sobreviviente

¿Cuántos muertos dejan los terremotos en Venezuela una semana después?

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejan una semana después el doloroso saldo de 2.595 muertos y 12.400 heridos.

El gobierno venezolano no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que pueden llegar hasta 50.000.

Los dos terremotos causaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira y en Caracas. El gobierno calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente, mientras que las estimaciones de la NASA indican que 58.000 edificaciones pueden haber sido afectadas.

Historias de la tragedia en Venezuela: espera todos los días el silbido de su sobrino en el edificio que lo sepultó
RELACIONADO

Historias de la tragedia en Venezuela: espera todos los días el silbido de su sobrino en el edificio que lo sepultó

Fallecidos por terremotos no irían a fosas comunes

Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe, ante las críticas de la población y de la prensa.

Se pueden "contar las horas" desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales, respondió.

También se refirió al manejo que se le está dando a la identificación de los cadáveres:

Yo de entrada dije: nadie va a fosa común (…) Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar) y en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense.

¡Un milagro! Rescataron con vida al vigilante Hernán Gil tras pasar una semana sepultado en Venezuela
RELACIONADO

¡Un milagro! Rescataron con vida al vigilante Hernán Gil tras pasar una semana sepultado en Venezuela

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Ola de calor sofocante golpea a Estados Unidos en vísperas del 4 de julio

Venezuela

Hospitales de Caracas, en Venezuela, se convierten en centros de búsqueda de desaparecidos

Venezuela

Rescate de mascotas en Venezuela: perros y gatos entre las ruinas del terremoto

Otras Noticias

Selección Colombia

Gustavo Puerta habló de los rituales del chamán de Ghana

Gustavo Puerta rompió el silencio sobre el chamán de Ghana: esto dijo el mediocampista de Colombia.

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 2 de julio de 2026

Fue una noche de emoción tras el sorteo del Super Astro Luna de este 2 de julio. Descubra aquí el resultado exacto.

Congreso de la República

Los 11 congresistas que se posesionaron durante el receso legislativo de Senado y Cámara

Viral

“No nos representa”: mexicanos rechazan la conducta de la hincha que lanzó bebida a ecuatoriano en México

Invima

Proteínas, creatinas, preentrenos, colágenos: Invima emitió alerta por decenas de suplementos