¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?

En las últimas horas, Delcy Rodríguez se pronunció y entregó un nuevo balance de la tragedia por el doble terremoto en Venezuela. La presidenta interina también se refirió a lo que pasará con los cuerpos rescatados de los escombros.

El más reciente informe señala que 2.595 personas murieron en Venezuela en medio de la tragedia que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio, anunció este jueves 2 de julio el gobierno interino.

Al mismo tiempo, Rodríguez aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados.

¿Cuántos muertos dejan los terremotos en Venezuela una semana después?

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejan una semana después el doloroso saldo de 2.595 muertos y 12.400 heridos.

El gobierno venezolano no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que pueden llegar hasta 50.000.

Los dos terremotos causaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira y en Caracas. El gobierno calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente, mientras que las estimaciones de la NASA indican que 58.000 edificaciones pueden haber sido afectadas.

Fallecidos por terremotos no irían a fosas comunes

Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe, ante las críticas de la población y de la prensa.

Se pueden "contar las horas" desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales, respondió.

También se refirió al manejo que se le está dando a la identificación de los cadáveres: