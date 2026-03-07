El famoso espiritista de Ghana rompió el silencio antes del partido vs. Colombia: ¿qué dijo?

Nana Kwaku Bonsam es el hincha de Ghana más viral en la Copa del Mundo 2026.

Este hombre, que se ha denominado como el 'espiritista más poderoso del mundo', ha acompañado al equipo de Carlos Queiroz en las tribunas y ha afirmado que ha intercedido para ayudarlo a conseguir resultados favorables.

En la segunda fecha de la fase de grupos, Ghana enfrentó a Inglaterra y Nana Kwaku Bonsam manifestó que haría un 'trabajo' para que Harry Kane no pudiera anotar ningún gol.

Además, sus declaraciones comenzaron a hacer mucho ruido después de que el partido finalizó 0-0 y el delantero del Bayern Múnich erró un gol casi debajo del arco de Ghana.

Tras ese panorama, los hinchas de la Selección Colombia han estado a la expectativa de las últimas declaraciones de Nana Kwaku Bonsam y él rompió el silencio en las redes sociales. ¿Dijo algo relacionado con la 'tricolor'? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Nana Kwaku Bonsam, el espiritista de Ghana, antes del partido vs. Colombia

En las últimas horas, en un post de Instagram, Nana Kwaku Bonsam volvió a hablar de Harry Kane.

Y es que, una vez finalizó el partido entre Ghana e Inglaterra, el espiritista dijo que 'liberaría' al delantero para que pudiera reencontrarse con el gol.

Además, el '9' celebró vs. Panamá y convirtió el doblete que permitió que Inglaterra eliminara a República Democrática del Congo y avanzara a los octavos de final.

"Damos las gracias por el bien de Harry Kane, pero nuestro próximo partido no va a ser fácil", escribió.

"Tenemos que trabajar en ello seriamente por el trabajo de México", agregó.

De esa manera, dejó claro que se refería al encuentro que protagonizarán los ingleses y los mexicanos en la siguiente fase de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el partido entre Colombia y Ghana por los dieciseisavos del Mundial 2026?

El último partido de los dieciseisavos enfrentará a Colombia y Ghana, en el Estadio Kansas City.

Ese encuentro se llevará a cabo en la noche de este viernes 3 de julio de 2026, a las 8:30.