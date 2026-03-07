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‘El Cole’ confía en la victoria de Colombia ante Ghana: “Hoy les ganamos con ganas”

Colombia se medirá hoy, viernes 3 de julio, contra Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
01:20 p. m.
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El reconocido hincha de la selección Colombia, conocido como ‘El Cole’, vive con entusiasmo una nueva jornada del Mundial 2026. Desde Kansas City, donde acompaña al equipo de Néstor Lorenzo, aseguró que la ilusión de la afición está más fuerte que nunca tras el empate frente a Portugal.

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El emblemático seguidor contó que ha acompañado a la ‘tricolor’ durante todo su recorrido por el torneo y afirmó, fiel a su personaje del cóndor, que ‘volar’ de ciudad en ciudad ha sido parte de la aventura para estar presente en cada compromiso del combinado nacional.

La confianza creció tras el partido con Portugal

Para ‘El Cole’, el desempeño de Colombia ha fortalecido la esperanza de la hinchada. Destacó que el empate ante Portugal dejó una sensación positiva por el nivel mostrado en la cancha y considera que el equipo tiene argumentos para superar a Ghana y seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Además, resaltó el comportamiento de los aficionados colombianos en los estadios. Según dijo, el himno nacional se ha convertido en uno de los momentos más emotivos de cada partido y el respaldo durante los 90 minutos ha sido clave para impulsar a la selección.

Su ritual antes de cada partido

Antes de cada encuentro, ‘El Cole’ mantiene una rutina que combina la fe y la preparación física. Explicó que inicia la jornada con una oración, realiza ejercicio y luego asiste a una eucaristía, donde pide que se cumpla la voluntad de Dios y encomienda el camino de Colombia en el Mundial.

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Sobre su ubicación en los estadios, reveló que prefiere instalarse cerca de uno de los arcos para animar con mayor intensidad, aunque después regresa a la silla asignada. Finalmente, evitó dar un marcador exacto frente a Ghana, pero aseguró que lo importante es conseguir la victoria para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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