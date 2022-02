¿Es la invasión de Rusia a Ucrania la antesala de una Tercera Guerra Mundial?

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una operación militar de sus tropas en Ucrania, lo cual se convirtió en una invasión a gran escala de este territorio. Durante las horas de la madrugada de este 24 de febrero, hubo explosiones así como enfrentamientos militares en las principales ciudades de ese país.

Vea además: ¡Tomaron Chernóbil! Rusia capturó la planta de energía nuclear

Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció que habrá grandes sanciones económicas y bancarias para Rusia por esta invasión. "Putin eligió esta guerra y ahora su país tendrá las consecuencias", indicó el mandatario.

Noticias RCN hizo un análisis sobre la situación en Ucrania, donde explica las sanciones económicas que recibirá Rusia, principalmente al sistema bancario debido a los activos que tiene Rusia en el territorio estadounidense.

El sistema Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que traduce a el Sistema de Intercambio Financiero Internacional, es una carta que Joe Biden aún no ha jugado, pero que seguramente utilizará eventualmente para afectar a Rusia.

Tropas estadounidenses no intervendrán en Ucrania

El presidente Biden en una de sus alocuciones indicó que las fuerzas militares de Estados Unidos no intervendrán en combate contra los militares rusos que invadieron Ucrania. Sin embargo, este despliegue militar que se está dando en Ucrania obligará a los países de la Unión Europea a que alisten un mayor número de fuerzas armadas para responder ante eventuales problemas de una posible expansión rusa ordenada por Putin.

Esto es un preludio de lo que podría llegar a ser una Tercera Guerra Mundial. Biden fue enfático en que por ahora las respuestas contra la invasión de Rusia serán únicamente económicas y bancarias, no militares.

Chernobyl bajo control ruso

La planta de energía nuclear de Chernóbil ha sido capturada por las fuerzas rusas, advirtió un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak.

Lea también: Biden: "Nuestras tropas no van a responder a las tropas rusas en territorio ucraniano"

"Es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernóbil es segura después de un ataque totalmente inútil por parte de los rusos", dijo.

Las tropas rusas tomaron el control de la planta de energía mientras que las fuerzas ucranianas lucharon contra ellos en tres lados después de que Moscú montara un asalto por tierra, mar y aire en el mayor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.