¡Tomaron Chernóbil! Rusia capturó la planta de energía nuclear

La planta de energía nuclear de Chernóbil ha sido capturada por las fuerzas rusas, advirtió un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak.

"Es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernóbil es segura después de un ataque totalmente inútil por parte de los rusos", dijo.

Las tropas rusas tomaron el control de la planta de energía mientras que las fuerzas ucranianas lucharon contra ellos en tres lados después de que Moscú montara un asalto por tierra, mar y aire en el mayor ataque contra un estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial.

Algunos militares rusos se concentraron en la "zona de exclusión" de Chernóbil antes de cruzar a Ucrania el jueves por la mañana, dijo una fuente de seguridad rusa.

Rusia quiere controlar el reactor nuclear de Chernóbil para indicar a la OTAN que no interfiera militarmente, dijo la misma fuente.

El desastre de Chernóbil en la entonces soviética Ucrania envió nubes de material nuclear a gran parte de Europa en 1986 después de una prueba de seguridad fallida en el cuarto reactor de la planta atómica.

Décadas más tarde, se convirtió en una atracción turística. Aproximadamente una semana antes de la invasión rusa, la zona de Chernóbil fue cerrada para los turistas.

“Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986”, tuiteó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy poco antes de que la central eléctrica fuera capturada.

"Esta es una declaración de guerra contra toda Europa".

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.