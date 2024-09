Presidente de la Asamblea Nacional responde a Edmundo González sobre supuesta coacción para reconocer a Maduro como presidente

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se pronunció sobre las afirmaciones del líder opositor Edmundo González, exiliado en España, en las que aseguró que la firma de la carta en la que reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela había sido puesto bajo coacción del gobierno del mencionado país.

RELACIONADO Se conocieron imágenes de la salida de Edmundo González de Venezuela hacia España

“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo”, aseguró Rodríguez ante la prensa nacional.

El diputado aseguró que tiene grabaciones de conversaciones personales que había sostenido con González Urrutia. Dijo estar dispuesto a mostrarlas.

Ultimátum a Edmundo González para rectificar acusaciones de coacción para reconocimiento de Nicolás Maduro

De igual forma, el presidente de la Asamblea dijo que no había mostrado las evidencias, según él, por prudencia. Asimismo, tildó a González como cobarde por firmar algo con lo que él no estaba de acuerdo.

RELACIONADO Senado de España reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

Por otro lado, Rodríguez pidió a González que hiciera una rectificación de lo dicho en un plazo de 24 horas o mostraría las evidencias que dice tener.

“Si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara" reiteró Jorge Rodríguez.

Edmundo González Urrutia dice que firmó la carta reconociendo a Nicolás Maduro bajo coacción del gobierno venezolano

Edmundo González, el candidato de la oposición venezolana, se encuentra exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre. El documento que cuenta con su firma y con el que se reconoce a Maduro como ganador de los comicios del 28 de julio está fechado del 7 de septiembre.

Según González, él firmó esa carta bajo coacción del régimen dirigido por Maduro.

"Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país, en otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias", aseguró González Urrutia a través de un comunicado.

Asimismo, dijo que lo que buscaba el gobierno de Maduro era hacerle perder la esperanza a los venezolanos que desde el 28 de julio han hecho varias manifestaciones para defender su voto.