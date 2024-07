La Corte Suprema de EE.UU. retrasa juicio de Donald Trump

En un fallo dividido, la Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, ha emitido una sentencia que prolonga aún más el juicio federal contra Donald Trump, lo cual prácticamente imposibilita que se celebre antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

Con seis votos a favor de los magistrados conservadores contra tres de los progresistas, el tribunal dictaminó que un presidente goza de cierta inmunidad procesal. Esta decisión histórica tiene profundas implicaciones para el poder ejecutivo y la contienda por la Casa Blanca.

¿Qué dijo la Corte Suprema de EE.UU. sobre Donald Trump?

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en nombre de la mayoría que "un presidente no está por encima de la ley", pero tiene "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal por actos oficiales realizados durante su mandato. Sin embargo, añadió que los actos no oficiales no cuentan con esa inmunidad, enviando el caso de vuelta a un tribunal inferior para definir qué cargos contra Trump implican conducta oficial.

Tanto un tribunal de distrito como un panel de la corte de apelaciones previamente habían rechazado la reclamación de inmunidad por parte de Trump. Ahora, se esperan largas vistas previas en el tribunal de distrito antes de que el caso avance.

¿A qué cargos se enfrenta Trump?

Trump enfrenta acusaciones que incluyen conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de un procedimiento oficial, relacionado con los eventos del 6 de enero de 2021 en el Congreso. Además, se le acusa de conspiración para negar el derecho al voto de los estadounidenses.

Los magistrados progresistas, en minoría, expresaron su desacuerdo. La jueza Sonia Sotomayor destacó que "nunca en la historia" del país un presidente había tenido motivo para creer que sería inmune a un proceso penal por utilizar su cargo para violar la ley

El fallo ha sido visto como una "gran victoria" por Trump, quien lo celebró como un triunfo para la constitución y la democracia en su plataforma Truth Social. Mientras tanto, el equipo de campaña de Joe Biden criticó duramente a Trump, acusándolo de creerse por encima de la ley y de hacer todo lo posible para retrasar los juicios en su contra.

¿Puede perder su candidatura Donald Trump?

Este prolongado proceso judicial ha afectado significativamente la agenda política y electoral de Trump, quien continúa enfrentando múltiples acusaciones penales en varios estados. Su estrategia legal ha logrado posponer varios juicios, lo que podría tener implicaciones en su posible regreso a la política presidencial en 2025, en caso de ganar las elecciones.

El próximo capítulo en este drama legal se espera en los tribunales de Nueva York, Georgia y a nivel federal, donde Trump sigue combatiendo múltiples acusaciones pendientes mientras busca redefinir su futuro político en Estados Unidos.