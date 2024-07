“Maduro es un dictador y cometió fraude”, Juan Guaidó sobre situación de Venezuela.

En medio de la crisis política que vive Venezuela tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Noticias RCN conversó con uno de los líderes de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, quien en el año 2019 fue perseguido por el régimen de Maduro y hoy está fuera del país.

¿Se repite la historia en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio?

Más que el mismo patrón que a seguir la dictadura de persecución de aterrorizar a la prensa libre a los ciudadanos de generar caos en la región, lo que hemos ido aprendiendo como sociedad, también incluso en la comunidad internacional, expresamos mayoría, siete millones de personas votaron por el Edmundo González que es el presidente electo en este momento de Venezuela.

Se quiere reducir este conflicto a las actas las actas que son públicas, que se pueden ver en este momento en https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com, ahí están las actas ya publicadas. Gracias a la auditoría ciudadana, con mucha valentía, a pesar de la persecución, de la represión, cada voluntario venezolano que fue a cada mesa, a cada centro de votación, en cada municipio, en casa o desde Venezuela, lograron recolectar para demostrar lo que pretendía Maduro.

Nos preparamos también para este escenario del potencial fraude, que quería cometer y que está tratando de consolidar Maduro y que no lo podemos permitir, ni como sociedad ni, como comunidad internacional.

Eso fomenta la impunidad que pretende una dictadura y repito las actas ya están, no hay actas de oposición o actas de la dictadura, hay actas y son públicas en este momento, como ustedes saben, Maduro controla el Consejo Nacional Electoral (CNE), ellos tienen las actas del domingo, no las han presentado porque van a tratar de forjar, no solamente un número, como lo anunció Elvis Amoroso y van a tratar de forjar actas para seguir relativizando la crisis y la tragedia venezolana.

Entiendo que la posición de la izquierda internacional haya sido pedir las actas y el reconteo, muy bien, hoy ya es miércoles. Ellos tienen las actas y ustedes lo saben, entiendo que le hayan dado un margen a Maduro para una potencial negociación, pero no va a reconocer que cometió fraude Elvis Amoroso no va a publicar unas actas que reconoce que inventó un número.

Les están dando tiempo para fraguar no solamente un número inventado, sino tratar de forjar unas actas que tienen desde el domingo.

Ayer el Centro Carter, observadores internacionales, los únicos que pudieron estar en Venezuela, ya emitieron un informe a altas horas de la madrugada. No lo pudieron hacer desde Venezuela por miedo a la represión, a las represalias, lo hicieron cuando llegaron a los Estados Unidos. Dice que no hubo condiciones democráticas.

Ya no hay más espacio para darle tiempo a la dictadura, para reconocer que hubo fraude y que el presidente es Edmundo González Urrutia.

¿El régimen estaría imprimiendo unas nuevas actas para sustentar la supuesta victoria de Nicolás Maduro?

Desde el domingo ellos tienen las actas. Ellos controlan la infraestructura del Estado, lamentablemente, por lo que yo me encuentro en el destierro y en el exilio, con la que persiguen a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia y ayer secuestraron a Freddy Sueperlano, dirigente de Voluntad Popular, un hombre muy valiente, que en este momento está incomunicado, secuestrado y desaparecido por la dictadura.

Ellos tienen las actas, por supuesto las ocultan, no las han publicado cuando ya son públicas gracias a la auditoría ciudadana de miles de voluntarios en Venezuela, porque están tratando de evitar lo obvio.

Pedirle hoy a Elvis Amoroso, quien es un cómplice de Nicolás Maduro en el fraude del pasado domingo que publique las actas es decirle que publique y que confiese básicamente.

Agradezco la posición del Canciller Murillo que dice confiesen, publiquen las actas, pero no lo van a hacer voluntariamente.

El Centro Carter se tuvo que ir de Venezuela para poder publicar su informe por miedo a la represalia, por miedo a la repercusión que eso genera naturalmente en un régimen violador de derechos humanos como es el de Maduro.

Si Lula y Petro están dando un margen de negociación a Maduro, pero para que reconozca que fue derrotado y que inicie una transición pacífica y democrática, que nos la ganamos a pulso, con mucha represión, resistiendo muchísimo, con cárcel de los nuestros con ocho millones de refugiados y exiliados, es difícil pedirle más a la sociedad venezolana en este punto cuando todo lo hemos hecho todo y lo seguimos haciendo.

En un momento de determinación para hacer primero lo esencial, lo básico, reconocer que ganó González Urrutia y que Maduro es un dictador y que cometió fraude.

¿Qué va a pasar en Venezuela frente a la presión internacional?

No debemos solamente porque ellos demuestran o quieren demostrar una falsa fortaleza amilanarnos. Como ustedes saben a Tarek El Aissami, ellos mismos lo metieron preso, lo que sucedió con Alex Saab, colombiano, preso por corrupción. Han ido perdiendo gente. Son minorías, se ven minorías, es interesante esto.

Si es un régimen débil que se apalanca en lo que ustedes están viendo en este momento, mientras les estamos exigiendo lo básico, actas o la prueba de su fraude, básicamente ellos están reprimiendo, ellos están asesinando y están otra vez secuestrando dirigentes. Es decir, ese es el manual de la dictadura. Ese es lo que hacen siempre, eso sí se repite en Venezuela, pero son siete millones exigiendo sus derechos ustedes no hay ninguna celebración de la dictadura en ningún pueblo de Venezuela, lo que sí están viendo es protestas.

No podemos normalizar la violación de derechos humanos, un delito como normalizar un fraude fomenta la impunidad, fomenta al ELN y a las disidencias de las Farc, fomenta la migración forzada en Venezuela.

Ahora tiene la comunidad internacional que acompañar al pueblo de Venezuela, hacer responsable a Maduro, por sus crímenes, ayudarnos a proteger a María Corina Machado, a Edmundo González, que están arriesgando su vida en este momento en Venezuela, a proteger a los testigos electorales que con mucha valentía rescataron las actas en Venezuela y eso es lo que hemos visto, el acompañamiento de la comunidad internacional y también el acompañamiento de la prensa.