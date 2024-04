Ministro del Interior de Perú renuncia en medio de escándalo por enriquecimiento ilícito en el Gobierno

El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, anunció este lunes 1 de abril su renuncia al cargo en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito de la presidenta Dina Boluarte quien está siendo investigada por unos relojes Rolex que no habían sido declarados dentro de sus bienes.

"Yo he coordinado con la señora (presidenta) y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido. Es una persona muy cortés, ayúdenla a gobernar, está haciendo las cosas bien (…) Me voy en paz con las manos limpias", dijo Torres a la salida del palacio presidencial luego de un consejo de ministros.

El ministro alegó "problemas familiares" para separarse del gobierno de Boluarte.

¿Por qué investigan a la presidenta de Perú, Dina Boluarte?

El viernes la Fiscalía allanó la casa de la mandataria peruana y la sede de Gobierno como parte de investigaciones sobre posible enriquecimiento ilícito y falta de declaración de propiedad de relojes de lujo. Esto luego de un informe de los medios de comunicación en el que se señala que Boluarte posee varios relojes Rolex.

Boluarte, en el cargo desde diciembre de 2022, ha reconocido que es propietaria de relojes Rolex, que dijo haber comprado con el dinero que ganó desde joven. Dijo a principios de este mes en relación con el informe de noticias que entró a la oficina del presidente con las manos limpias y saldría con las manos limpias.

La Fiscalía había intentado sin éxito el pasado miércoles realizar un control de los relojes en el despacho de Boluarte, pero sus abogados afirmaron que había un choque de citas en las agendas y trataron de reprogramarla.

Boluarte aseguró que no renunciará

La presidenta calificó la diligencia de la Fiscalía en su casa y la sede de Gobierno como una medida "arbitraria, desproporcional y abusiva" y señaló que, por recomendación de su abogado, no se pronunciaría sobre "el tema de los relojes" hasta que no exponga ante el ente investigador.

"Entré con las manos limpias y así me retiraré el año 2026", agregó. "No soy corrupta ni ladrona".

La Presidencia peruana dijo en la red social X que "personal de Palacio de Gobierno brindó todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia".

El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, explicó por su parte que la presidenta estaba en su residencia dentro del palacio de gobierno y que entregará declaraciones a la Fiscalía cuando sea convocada.