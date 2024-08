Mujer cayó de una montaña mientras hacía trekking con su pareja en Italia

Valentina Fino, una enfermera italiana de 31 años perdió trágicamente la vida mientras disfrutaba de una caminata en compañía de su pareja, Andrea Pedata, de 34 años.

La tragedia tuvo lugar en el paso de Pietra Tagliata, una escarpada área montañosa en los Apeninos, al norte de Italia.

El sábado 10 de agosto comenzó como un día perfecto para la pareja, que decidió aprovechar el buen tiempo para explorar uno de sus destinos favoritos, el paso de Pietra Tagliata. Un lugar conocido por sus vistas y senderos desafiantes, que atraen a escaladores y excursionistas experimentados de toda Italia.

Valentina y Andrea, equipados con mochilas, se embarcaron en una escalada que prometía ser una más de las muchas que habían compartido.

Mientras ascendían una de las paredes rocosas del paso, Andrea filmó a Valentina con su teléfono móvil, en el video, se la ve escalando con destreza, ajena a la tragedia que se avecinaba.

Minutos después de que la grabación terminara, un paso en falso cambió el curso del día, pues la mujer, que llevaba una mochila cargada con provisiones y equipo, perdió el equilibrio y se precipitó por el acantilado, cayendo aproximadamente 100 metros por el sendero de Barbarossa.

El impacto fue devastador. Andrea, que había estado caminando unos metros detrás, escuchó un grito desgarrador y, al voltear, vio con horror cómo Valentina desaparecía por el borde del precipicio.

Desesperado, corrió hacia el lugar donde había caído y comenzó a descender por la cresta, con la esperanza de que hubiera sobrevivido. Sin embargo, cuando finalmente llegó a la base, se encontró con la dura realidad: había sufrido heridas fatales.Inmediatamente pidió ayuda, pero ya era demasiado tarde.

Horas después, equipos de rescate, compuestos por la Policía y bomberos locales, lograron recuperar el cuerpo de Valentina, utilizando helicópteros para acceder a la remota área donde había caído.

Su pareja expresó su dolor en declaraciones posteriores: "Estoy destrozado, me duele demasiado. Teníamos tantos planes juntos, no solo para nuestra vida, sino para muchas más excursiones y aventuras. La única pequeña consolación que me queda es que Valentina se fue haciendo lo que más amaba en el mundo, rodeada de la naturaleza que tanto la hacía sentir viva".

Cabe mencionar que este no es el primer accidente de este tipo que ocurre recientemente. Hace apenas unas semanas, Giancarlo Zicari, un ingeniero italiano de 49 años perdió la vida en Bali, Indonesia, tras caer 82 pies mientras intentaba tomarse una selfie con su novia, Ilaria Biagi, de 25 años.

La pareja se encontraba en el distrito de Baturiti, disfrutando de unas vacaciones en las cascadas de Gajah Mas, cuando Giancarlo se apoyó en una barandilla que no soportó su peso y cayó al vacío.