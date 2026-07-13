Murió a los 78 años el reconocido actor Sam Neill, protagonista de ‘Jurassic Park’

Hay gran consternación en el mundo del entretenimiento internacional tras la muerte del actor Sam Neill, a los 78 años, en Australia.

Según el más reciente comunicado por parte de sus familiares, quienes confirmaron la noticia en redes, la pérdida fue “repentina e inesperada” y murió rodeado de sus seres queridos.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles del deceso por lo que las reacciones en redes sociales, por parte de sus compañeros, ya son virales en donde se ha exaltado la labor y el amplio reconocimiento que obtuvo durante su trayectoria actoral.

¿De qué murió el actor Sam Neill?

Pese a que en el comunicado no se aclararon las causas de muerte del actor, la familia hizo especial énfasis en que Sam se encontraba libre de cáncer.

"Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida.

La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer", se lee en el comunicado.

Cabe recordar que el neozelandés dio a conocer, en el año 2023, que había sido diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3.

Se llegó a conocer que Sam presentó inflamación de sus ganglios durante sus compromisos laborales en torno a la película 'Jurassic World: Dominion'.

No obstante, en abril del 2023 el hombre afirmó a medios internacionales que ya se encontraba libre de la enfermedad tras someterse a una terapia con células CAR-T (células T con receptor de antígeno quimérico).

RELACIONADO Rescatistas en La Guaira siguen buscando a desaparecidos tras 18 días del terremoto en Venezuela

Reacciones a la muerte del actor Sam Neill

Por supuesto, su muerte ya ha generado una ola de reacciones desde diferentes sectores, pues incluso el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, dio a conocer que el hombre era uno de los actores más “grandes” de las últimas décadas.

"Durante más de 50 años, llevó las historias de Nueva Zelanda al mundo y su talento contribuyó a que nuestra industria cinematográfica se convirtiera en lo que es hoy: una de nuestras mayores exportaciones culturales. Su obra será vista y apreciada mucho después de que todos nosotros hayamos fallecido", afirmó Luxon.

A las reacciones también se sumó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, quien afirmó, por medio de sus redes sociales oficiales, que el actor siempre tendría una acogida especial entre el público australiano.

Otras estrellas se sumaron a la lista de reacciones. Este fue el caso de la cantante australiana Kylie Minogue, quien posteó el nombre del actor junto a emojis de corazones rotos.

Daisy Ridley, Russell Howard, Alan Cumming, entre otros, también compartieron su sentimiento de nostalgia ante la inesperada noticia.