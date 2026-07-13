Feminicidio en Soacha: Rosa Olaya fue asesinada con arma cortopunzante por, al parecer, su expareja

Hay gran conmoción en Soacha tras presentarse el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, trabajadora de un establecimiento comercial, en manos de, al parecer, su expareja.

Los hechos ocurridos durante la tarde del pasado domingo 12 de julio, dentro de un centro comercial del municipio, ha causado preocupación entre la ciudadanía, quienes exigen justicia. El presunto responsable fue capturado en flagrancia.

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¿Qué se sabe del asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado?

Según autoridades, la mujer fue agredida con un arma cortopunzante al interior de un establecimiento local, de la comuna León XIII. Tras la agresión, Rosa presentó múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo por lo que fue trasladada y atendida en el hospital Luis Carlos Galán en donde falleció por la gravedad de las heridas.

Lizbania Mirana, testigo de los hechos, dio a conocer a las autoridades que se encontraba en compañía de la víctima en el lugar de los hechos. Según su testimonio, a dicho establecimiento arribó Oscar Giovanni Marulanda, expareja sentimental de Rosa, quien habría ocasionado las agresiones posteriores.

Ante los hechos, la Policía Metropolitana de Soacha, específicamente la zona de atención 13-6, efectuó la captura en flagrancia del señor Oscar Goovanni Marulanda por el delito de feminicidio. Actualmente se adelantan los actos urgentes por parte del CTI.

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Llamado por parte de las autoridades

Ante la magnitud del caso y la consternación generada entre la ciudadanía, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, lamentó los hechos, por medio de su cuenta oficial de X, y solicitó a las autoridades correspondientes a hacer el debido acompañamiento a los familiares de la víctima.

“Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció”.

“He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades, agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!”, finalizó Sánchez.

A su llamado también se sumó Natalia Moreno, exconcejal de Soacha, quien afirmó que se debe trabajar para que “toda clase de violencia contra las mujeres tenga una atención oportuna”.