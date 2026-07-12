¿Artritis o artrosis? La diferencia que no conoce y que podría ayudarlo a cuidar sus articulaciones

El dolor en las rodillas, las manos o la cadera suele atribuirse, casi de manera automática, a la "artritis". Sin embargo, especialistas en reumatología advierten que muchas personas en realidad padecen artrosis, una enfermedad diferente que requiere otro tipo de manejo.

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Estudios científicos y organizaciones médicas internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Colegio Americano de Reumatología, coinciden en que confundir ambas enfermedades puede retrasar el diagnóstico y afectar la calidad de vida de los pacientes.

¿Por qué muchas personas las confunden?

La principal razón es que ambas producen dolor en las articulaciones.

Además, suelen aparecer en zonas similares del cuerpo, como las rodillas, las manos, la columna, los hombros o las caderas. Sin embargo, detrás de ese dolor existen causas completamente diferentes.

Mientras una está relacionada con la inflamación del sistema inmunológico, la otra ocurre por el desgaste progresivo del cartílago que protege las articulaciones.

¿Qué es la artritis?

La artritis es un término que agrupa más de 100 enfermedades que provocan inflamación en las articulaciones.

Una de las más comunes es la artritis reumatoide, considerada una enfermedad autoinmune. Esto significa que el propio sistema inmunológico ataca por error los tejidos sanos del cuerpo, especialmente el revestimiento de las articulaciones.

Como consecuencia aparecen síntomas como:

Dolor persistente.

Inflamación visible.

Calor y enrojecimiento en la articulación.

Rigidez, especialmente al despertar.

Fatiga constante.

En algunos casos, fiebre o pérdida de peso.

Si no se trata a tiempo, la inflamación puede causar daños permanentes en las articulaciones e incluso afectar órganos como los pulmones, el corazón o los ojos.

¿Qué es la artrosis?

La artrosis, también conocida como osteoartritis, es una enfermedad degenerativa.

En este caso, el problema no es una inflamación provocada por el sistema inmune, sino el desgaste gradual del cartílago que recubre los extremos de los huesos y permite que las articulaciones se muevan sin fricción.

Con el paso de los años, ese cartílago se deteriora y los huesos comienzan a rozarse entre sí, causando dolor y limitando el movimiento.

Entre los síntomas más frecuentes están:

Dolor que aumenta con la actividad física.

Rigidez después de permanecer mucho tiempo sentado o acostado.

Disminución de la movilidad.

Crujidos o chasquidos al mover la articulación.

Dolor que suele mejorar con el descanso.

La artrosis aparece con mayor frecuencia en personas mayores, aunque también puede desarrollarse antes debido a lesiones deportivas, sobrepeso o movimientos repetitivos.

¿Cómo saber cuál de las dos podría tener?

Existen algunas señales que ayudan a diferenciarlas, aunque el diagnóstico siempre debe hacerlo un profesional de la salud.

En la artritis, el dolor suele ser más intenso en las mañanas y puede durar más de una hora acompañado de inflamación evidente.

En la artrosis, por el contrario, el dolor generalmente empeora después de usar la articulación y disminuye al descansar.

Además, la artritis puede afectar varias articulaciones al mismo tiempo y de manera simétrica, por ejemplo ambas manos o ambas muñecas. La artrosis suele comenzar en una sola articulación y avanzar lentamente.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecerlas?

La artritis puede aparecer a cualquier edad, incluso en niños y adultos jóvenes. Entre los factores de riesgo se encuentran la predisposición genética, enfermedades autoinmunes y el tabaquismo.

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La artrosis es más frecuente después de los 50 años y su riesgo aumenta por factores como:

Envejecimiento.

Obesidad.

Lesiones previas.

Actividad física de alto impacto durante muchos años.

Antecedentes familiares.

¿Se pueden prevenir?

No siempre es posible prevenir la artritis, ya que muchas de sus formas tienen un origen autoinmune o genético.

Sin embargo, sí existen hábitos que ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar artrosis o retrasar su progresión.