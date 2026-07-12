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El fantasma del apagón: alerta por déficit energético en Colombia

Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, explicó que el sistema eléctrico nacional atraviesa un momento crítico.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
09:07 p. m.
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La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) advirtió que el país enfrenta un riesgo real de apagón en los próximos meses, debido a que la demanda de electricidad crece más rápido que la oferta disponible.

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Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, explicó que el sistema eléctrico nacional atraviesa un momento crítico y que la ciudadanía también juega un papel clave en la solución mediante el ahorro de agua y energía.

Demanda en aumento, oferta estancada

Según Gutiérrez, la economía colombiana está cada vez más electrificada: transporte, hogares y empresas dependen de manera creciente de la energía.

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Sin embargo, la construcción de nuevas hidroeléctricas y termoeléctricas se ha frenado en los últimos años, mientras que las fuentes renovables como la solar siguen siendo intermitentes. “La confiabilidad del sistema la dan las hidráulicas de embalse y las térmicas, porque garantizan suministro 24/7”, señaló.

El informe más reciente de la operadora XM confirma que por primera vez la demanda del sistema energético supera la oferta proyectada para 2027. El déficit podría traducirse en racionamientos con pérdidas estimadas en 5.200 millones de pesos por cada hora de apagón.

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Ahorro ciudadano y llamado al Gobierno

Acolgen insiste en que el ahorro de energía es una tarea compartida. “Si logramos bajar un par de puntos en consumo, podemos enfrentar el Fenómeno del Niño con mayor tranquilidad”, dijo Gutiérrez.

El gremio pidió al Gobierno Nacional implementar campañas regulatorias que premien a quienes ahorren y sancionen a quienes no lo hagan.

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La radiografía del sistema revela afectaciones en ocho regiones, con sobrecargas en transformadores del Caribe, tensiones críticas en Antioquia y Chocó, y dependencia de la generación térmica en Bogotá y los Llanos. La conclusión es clara: el sistema está bajo estrés extremo y no hay margen de error.

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