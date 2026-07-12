Rescatistas en La Guaira siguen buscando a desaparecidos tras 18 días del terremoto en Venezuela

A 18 días de los devastadores terremotos que golpearon al país, los venezolanos no se rinden. En las zonas más afectadas, como La Guaira, familias y voluntarios se organizan en grupos para inspeccionar los escombros con la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos.

El terreno es difícil y el tiempo transcurre sin pausa, pero la voluntad de quienes buscan no se quiebra. “Estamos buscando a un niño de tres años que quedó bajo los pavimentos. Tratamos de ver dónde lo encontramos”, relató uno de los voluntarios que participa en las labores.

Búsqueda organizada en turnos

En el sector más golpeado de La Guaira, los equipos de rescate improvisados trabajan por turnos. “Aquí estamos seis personas, pero en total somos aproximadamente 40 trabajadores”, explicó otro integrante del grupo. La ayuda de cada voluntario es valiosa, pues muchos buscan a familiares desaparecidos.

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“Es un familiar que está allí, entonces estamos tratando de descubrirlo, porque lo tenemos desaparecido”, añadió un hombre que no pierde la esperanza de hallar a su ser querido.

Balance oficial de víctimas

El más reciente reporte del régimen señala que la cifra de muertos asciende a 4.490 y que más de 17.000 personas quedaron sin hogar.

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La tragedia ha dejado cicatrices profundas en comunidades enteras, pero también ha despertado una solidaridad que se refleja en la persistencia de quienes, día tras día, continúan removiendo los escombros.